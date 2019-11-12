“双11”见证中国网购奇迹

11月11日，在江苏省连云港市海州区天马电商产业园，工作人员正在加紧发送快递包裹。

耿玉和摄（人民视觉）

11月11日，全球期待的商业奇迹如约而至。

在天猫平台上，特仑苏低脂牛奶1分钟卖出10万盒；美的微波炉1分11秒销量突破1万台……

在京东平台上，仅8秒钟，65英寸电视机销量突破1万台；1分钟内，扫地机器人卖出1万多台……

在当当平台上，1分钟售出图书233万册，相当于一个大中型图书馆的藏书。

今年“双11”，零点过后1小时3分59秒，天猫平台成交额突破1000亿元大关，比2018年快了43分27秒，再创新纪录。11月1日零时至11日零时，京东平台累计下单金额突破1313亿元。

数字不是“双11”的全部。天猫及淘宝总裁蒋凡表示，这是一次体现新消费力量的“双11”，新的消费人群、消费供给以及消费场景大量涌现。

服饰类消费依然大热

服饰类消费一如既往地势头强劲。在天猫平台上，阿迪达斯1分钟销售额破亿元，耐克1分45秒销售额破亿元，波司登、太平鸟等40多个品牌2小时内销售额突破亿元。苏宁易购发布的“战报”显示，“苏宁拼购”上最火爆的产品是羽绒服和棉拖鞋。

母婴类依旧是囤货热门。11月1日—10日，京东平台上母婴品类整体成交额同比增长100%。

宠物类消费越来越火。11月1日—10日，京东平台上宠物驱虫品类成交额同比增长277%，猫砂盆品类成交额同比增长240%。

健康类消费快速增长。在天猫平台上，蓓慈足浴器15分钟卖出1万台，SKG颈椎按摩器15分钟卖出2万台。在京东平台上，1小时内，互联网医院订单量同比增长45倍，消费医疗成交额同比增长54.34%。

爆款新品纷纷亮相

今年“双11”众多爆款产品有一个共同特点——新品。在天猫平台上，有超过100万款新品选择在“双11”期间首发。超过50%的美妆大牌甚至打破惯例，纷纷把一年中最受关注的“圣诞礼盒”提前到“双11”发布。

互联网原生品牌大放异彩。2分钟，“自嗨锅旗舰店”的自热小火锅成交额突破百万元；6分钟，瘦身代餐品牌“超级零”成交额突破百万元；20分钟，网红饮料“元气森林”成交额超过去年“双11”全天……这些新品牌成为激发新消费的新供给。

新供给还来源于海量的进口好货。截至10月31日，有78个国家和地区的超过2.2万个海外品牌入驻天猫国际，覆盖4300多个产品类目。

直播有力拉动“买买买”

每年“双11”都会催生出消费新场景。今年，以直播为代表的内容化生态，因其极高的用户黏性和成交转化率，成为品牌和商家运营的又一重要阵地。

“双11”开场仅仅1小时3分，淘宝直播引导的成交量就超越去年“双11”全天；到8时55分，直播成交额突破百亿元。直播已成为拉动消费的重要增长点，有超过半数的天猫“双11”商家借助淘宝直播卖货。今年“双11”，全球近百个品牌的总裁走进直播间。各行各业都开起了直播，其中家装和电子消费两个行业，直播引导的成交量同比增长均超过400%。

新技术成为推动网购奇迹的重要力量。截至目前，已有上千家店铺升级到天猫旗舰店2.0。旗舰店2.0重新定义了消费者的购物体验。有了AR（增强现实）试妆功能，消费者可以在线查看口红颜色与肤色是否匹配。有了3D技术，消费者可以足不出户观看智能3D实景图，实现线上线下体验交融。

(责编：杨曦、庄红韬)