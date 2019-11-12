全国机场年旅客吞吐量达12.6亿

本报北京11月11日电 （记者赵展慧）11日，中国民航局举办新闻发布会，介绍全国民用机场10年来的发展状况。民航局机场司副司长张锐表示，2009年至今是中国民航机场事业发展速度最快、发展质量最高、群众获得感最强的时期。全国机场年旅客吞吐量从4.1亿人次增长到12.6亿人次。

10年间，中国机场建设实现了历史性跨越。一方面，机场数量显著增长，实现网络化覆盖。颁证运输机场从158个增加到238个，机场密度从每10万平方公里1.6个增加到2.5个。颁证通用机场由25个增长到240个，在数量上超过了运输机场。另一方面，机场建设水平极大提升，涌现出一批机场样板工程。建成以北京大兴机场、昆明长水机场、浦东机场卫星厅为代表的一批大型工程，规划设计和施工建设处于世界一流水平。

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