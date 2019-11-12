全国“携号转网”系统上线试运行

本报北京11月11日电 （记者王政）工业和信息化部今天发布了《携号转网服务管理规定》（下称《管理规定》）。根据“携号转网”全国推广工作进度安排，各电信企业和中国信息通信研究院已完成全国“携号转网”系统建设改造，相关系统已于11月10日起上线试运行。

据悉，除已正式提供“携号转网”服务的天津、江西、湖北、海南、云南5省市外，全国其它26个省、自治区、直辖市电信企业将分阶段、分区域逐步开放“携号转网”服务申请，进一步完善系统功能和改进用户体验，为11月底全国正式提供“携号转网”服务做好准备。

“携号转网”服务是指在同一本地网范围内，蜂窝移动电话用户变更签约的基础电信业务经营者而用户号码保持不变的一项服务。《管理规定》明确，现阶段该服务不包含物联网用户号码、卫星移动用户号码和移动通信转售用户号码。电信业务经营者应当为用户提供便捷的“携号转网”服务，不得有妨碍服务、干扰用户选择、阻挠携转、降低通信服务质量、比较宣传、虚假宣传等违规行为。电信企业需明确告知用户办理“携号转网”服务可能面临的风险和损失，并获用户确认。用户应当配合电信业务经营者开展身份信息一致性验证。

记者致电中国移动客服，得到的回复是根据携号转网总体工作进度安排，公司已经完成相关系统建设改造，具备试运行测试条件，但需要进一步测试和完善系统、业务功能。“现在携转后的各类影响暂无法充分预估，可能导致您使用过程中存在较多问题，建议您待系统稳定、正式推出携号转网服务后再办理。”这位客服人员解释说，目前办理携转，可能会对那些习惯用手机验证码作为电子支付密码以及APP登录密码的用户带来不便。

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