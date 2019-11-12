世界看到一个更加开放的中国（国际论道）

11月6日，在进博会装备展区，一组正在进行作业演示的焊接机器人吸引了参观者的目光。

新华社记者 方 喆摄

第二届中国国际进口博览会于11月5日至10日在上海举行，155个国家和地区及26个国际组织参加。“大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的”“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”“中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展”……中国国家主席习近平的声音铿锵有力，作出的承诺振奋人心。国际舆论认为，第二届进博会为不稳定不确定的全球经济注入活力与动力。

“全球最大的采购供应平台”

“众所瞩目的是，今年进博会的采购商规模超过50万，境外采购商超过7000人，是全球最大的采购供应平台。”与诸多外媒一样，法国国际广播电台禁不住赞叹第二届进博会规模空前。

《纽约时报》报道，来自世界各地的3000多家公司派出了代表，或在上海巨大的会展中心开设了展位。《华尔街日报》等主流媒体均注意到，参展的美国企业达到192家，居各参展国首位。美国消费者新闻与商业频道的报道指出，今年美国企业对进博会的积极性相当高，参展美企的数量高于去年，美国公司仍然热衷于在中国开发商机。

与去年相比，欧洲国家今年参与的热情更高，参展规模也更大。据中国商务部消息，在本届进博会国家展的64个参展国中，来自欧洲的国家多达17个，参展国家数量仅次于亚洲。法国、意大利、捷克、希腊等4个欧盟国家还是今年的主宾国。

据法新社报道，法国今年以主宾国身份亮相进博会，与中国在农业、旅游、文化等方面签订多项协议。

德国新闻电视台报道称，参加本届进博会的德国企业超过100家。作为欧洲经济的火车头和外贸大国，德国在第二届进博会上的展位面积位居所有参展国（地区）的第三位。

据希腊雅典通讯社消息，希腊总理米佐塔基斯亲率由68家企业组成的代表团参加本届进博会。本次参展的希腊企业涵盖了能源、旅游、航运、建筑、制药和农产品等领域。

“进博会已成为中国最具影响力的经贸和商业平台。”俄新社援引莫斯科市国际关系发展司副司长叶夫根尼·德里泽的话称，“这一次，仅莫斯科市就选中了15家创新公司参展，以期在多个领域展现高新科技产品。”

“中国是一个守信的国家”

在去年进博会期间举行的双边活动中，中国同有关国家达成98项合作事项。如今，23项已经办结，47项取得积极进展，28项正在加紧推进。中国的守信令世界印象深刻。

《俄罗斯报》评论认为，中国重信守诺，以对外开放的实际行动，坚定维护多边主义和全球自由贸易秩序。文章指出，中国国际进口博览会已成为一个独特的“风向标”，指明了中国对外开放政策的方向。一年前，习近平主席在首届进博会期间宣布了一系列扩大对外开放的新措施。如今，从减少外国投资的负面清单到通过外商投资法，从上海自贸区新片区再到科创板试点注册等，所有承诺的措施均已在实践中得以充分落实，由此吸引越来越多外国制造商积极寻求进入中国市场的机会。

中国的守信赢得了回头客。

美国消费者新闻与商业频道的报道指出，美中贸易全国委员会副主席杰克·帕克表示，“从去年参加了进博会的美国公司那里，我们得到了非常积极的反馈。”“中国通过去年的进博会所敲定的大量采购工作，都得到了充分的执行。”“这些商业机会提升了美中贸易会成员参与2019年进博会的兴趣。 ”

新加坡《海峡时报》报道，习近平主席的演讲旨在对外展示中国的开放性市场，他告诉世界领导人和商业领袖们，中国将兑现承诺，向外国企业开放中国市场。北京一直在为优化在华外国企业的商业环境做努力。例如，通过相关法案，中国将提前一年，于2020年取消金融领域外资股比限制。新加坡《联合早报》则刊发《中国说出来的话都是要算数的》一文称，习近平主席在进博会上强调，中国是一个守信的国家，过去一年来，首届进博会上提出的开放措施已经基本落实。

“促进国际自由贸易的前哨”

“坚持多边贸易”“削减贸易壁垒”等，成为路透社、美联社、《纽约时报》等各大媒体报道第二届进博会的关键词。路透社注意到，中国强调各国应该努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒。法新社称，中国呼吁世界经济应坚持“拆墙而非筑墙”，与会的法国总统马克龙也批评了单边主义行为。彭博社报道称，中国重申将坚持扩大开放，维护世界贸易秩序。西班牙埃菲社报道，习近平主席在进博会开幕式上表明了中国捍卫经济全球化的坚定立场。

“开放”无疑是进博会上最响亮的声音。《俄罗斯报》报道称，进博会不仅是一个展览，它还是中国改革开放进入新阶段的象征。《读卖新闻》特别指出，中国正在向世界展示更加开放的姿态。

“进博会将为‘一带一路’相关国家进入中国市场创造新机遇。”《哈萨克斯坦商业报》认为。

柬埔寨《高棉时报》刊文指出，第二届进博会是中国主动开放市场的重要举措，必将为开放型世界经济注入新动力。“第一届进博会加强了我们对中国营商环境和政策的信心，使我们看到了中国国内持续增长的市场需求；第二届进博会则为新产品和新技术的推出和展示搭建平台，这显示出中国实施自由贸易的决心和信心，并将进一步提高人民的生活质量和国内消费水平。”

“进博会向世界发出信号，在全球贸易摩擦不断、全球经济放缓、贸易保护主义抬头的背景下，中国将继续开放市场。”《俄罗斯报》这样评价第二届进博会，“盘活国内经济的发动机，促进国际贸易的前哨。”

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