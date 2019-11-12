原标题：多地人才政策升级 新一轮“人才争夺战”开启

近月来，南京、郑州、长沙、三亚、苏州、南宁等多地密集发布人才新政，被外界称为新一轮“人才争夺战”。而在今年年初，西安、南京、常州、广州、海口、大连等多个城市发布落户新政，纷纷放宽落户条件“抢人”。

南京指出，南京全市可售商品房均可作为供应房源，对人才关注度较高的商品房项目，可采取整体筹集、集中供应的方式。其他商品房项目按比例筹集，最高可达该批次项目申请上市销售量的30%。

10月21日，三亚发布《进一步完善人才住房政策的通知》，指出全日制大专以及以上学历的人才，在三亚实际工作满一年，且缴纳满一年社保及个税，即可在海南省购买一套房产。山西省也发布《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的实施意见》，进一步做好高校毕业生就业创业工作，全面放开对高校毕业生、职业院校毕业生、留学归国人员的落户限制。

自2019年5月16日起，对苏州工业园区范围内新取得预（销）售许可的商品住房，房地产开发企业应当将不少于预（销）售许可建筑面积60%的住房优先出售给在园区就业、创业并连续缴纳社保或个税12个月及以上，且个人及家庭（含未成年子女）在本市无自有住房的本科及以上人才，或园区人才办认定的其他高层次紧缺人才。

除了放宽落户以及购房资格外，部分城市以购房、租房补贴吸引人才。11月1日，南宁市住房保障和房产管理局发布《关于开展南宁市高层次人才购房补贴发放有关工作的通知》，符合条件的高层次人才可申请购房补贴。

济南表示，将对新就业职工进行补贴，根据学历不同划分为四个档次，全日制博士每月补贴1500元，全日制硕士每月1000元，全日制本科每月可领700元，不限学历的普通新就业职工每月500元。

中原地产首席分析师张大伟认为，人才政策频发已经是2019年楼市政策的最大特点，大部分城市的人才政策与住房政策都有关联。整体看，2019年全国已经有超过150城发布了各种人才政策，与2018年同期相比上涨超过40%。

“但我们必须注意到，大部分城市没有做好吸引人才后如何留住人才的准备，简单的吸引只能导致房地产市场波动。”张大伟说，目前全国大部分城市的人才政策，考虑到了用降低门槛吸引人来，但大部分城市都没有留住人才的措施。

(责编：杨曦、庄红韬)