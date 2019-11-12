原标题：多项红利加速释放引爆“双十一”消费

天猫开场3分钟破200亿，苏宁家电3C 1分钟破10亿，京东1分钟卖出1万多台扫地机器人……“双十一”大战刚开始，各大电商平台频报战绩。截至当天最后一刻，仅天猫“双十一”总成交就达到2684亿元。需求扩大叠加政策支持等利好持续释放，今年“双十一”不断刷新销售纪录。同时，智能、绿色等消费升级趋势更为显著。作为电商争夺的新战场，以三四线城市和农村为代表的下沉市场异军突起，成为引爆“双十一”的强大助推力。

《经济参考报》记者获悉，围绕全面挖掘消费潜力，相关部门和地方还在密集部署，多项促消费升级政策将持续发力，将加大培育汽车、家电、电子等消费新增长点，更大程度激发三四线城市和农村市场消费潜力，包括优化供给、加强流通、强化保障等一揽子政策举措落地在即。

“下沉市场”崛起助推消费升级

11日零点刚过，苏宁易购总裁侯恩龙就通过微头条表示，“1分钟，苏宁家电3C破10亿，苹果、小米、华为、海尔、美的、格力六大品牌破亿，苏宁国际破亿。”天猫数据则显示，“双十一”开场3分钟，销售额破200亿元。仅仅16小时31分12秒，天猫“双十一”成交总额就突破2135亿元，超越去年全天。

不断刷新的“双十一”消费额，彰显我国消费内需的巨大潜能，而智能、绿色等消费则成为消费升级的生动注脚。

在京东上，“双十一”1分钟扫地机器人售出1万多台，洗碗机8分钟销量过万台，刚刚发布的华为Watch GT2智能手表仅45秒销量突破1万只。

与此同时，消费者以旧换新热情高涨。苏宁数据显示，以旧换新活动中，4K超高清智能电视、500L+无霜对开智能冰箱、大1.5P节能静音挂壁式空调最受欢迎。

值得一提的是，电商销量频刷纪录的背后离不开下沉市场的大力助推，消费升级的重心正在迅速下沉。天猫、苏宁易购、京东等各大电商均在集中发力三四线市场。天猫数据显示，“双十一”期间，海尔、百雀羚、顾家家居等品牌爆款，超过60%的订单来自下沉市场。

拼多多数据则显示，仅整车销售方面，“双十一”前7分钟销量破800台，16分钟破1000台。截至11日上午9点26分，包括长安CS75、五菱宏光S3、观致5S、名爵ZS、宝沃BX5/BX7/BX7TS在内的五款车型全部售罄，这些车型大多被来自下沉市场的消费者抢购一空。

“在大量释放的消费需求中，下沉市场正在异军突起。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林指出，以三线及以下城市、县镇与农村地区为代表的下沉市场消费群体占全国人口的7成左右，潜力巨大。电商平台下沉市场爆发，显示中国消费市场升级具有巨大空间和可持续性。

促消费新政将持续发力

记者了解到，四季度以来，相关部门密集部署，多项促消费升级政策还将加快落地，从产品类别看，汽车、家电、电子产品将成重点。

10月2日，国家发展改革委、市场监管总局发布《关于新时代服务业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确拓展服务消费。鼓励企业围绕汽车、家电等产品更新换代和消费升级，完善维修售后等配套服务体系。10月22日，国家发展改革委组织召开促进消费专题会议。会议要求，千方百计确保各项促消费政策落实落地，依托好联席会议的工作平台推动消费提质扩容，及时研究促进消费工作的具体思路和举措等。

10月30日，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，修订重点之一是促进形成强大国内市场，明确促进汽车、家电、消费电子产品等更新消费，积极培育消费新增长点。

地方政府也在加快行动。10月12日，江西省第32次省政府常务会议在部署下一阶段经济工作时要求，扩大消费贡献，优化消费供给，形成消费热点，促进消费升级。10月31日，陕西省发展改革委党组书记、主任张晓光赴西安市调研督导稳增长工作，强调要不断提升消费品质。加快国际消费中心城市建设，重点稳定汽车消费，促进家电、电子产品消费升级，推动社区养老、家政等服务消费。

从区域看，全面激发三四线城市及农村市场潜力被给予厚望。国家邮政局统计，今年全国的快递量预计达600亿件，其中四分之一来自农村。上述《指导意见》也明确，着力挖掘农村电子商务和旅游消费潜力，优化农村消费市场环境。

智能绿色消费驱动高质量发展

专家指出，随着居民收入水平的提高，消费需求正在向高端化、个性化、服务化升级，为高质量发展提供强大的市场驱动力。

“科技进步和消费观念更新步伐的加快，也使得家电、电子消费品等产品的更新换代进入快节奏阶段。”商务部流通产业促进中心服务业处处长、研究员陈丽芬对《经济参考报》记者表示，以洗衣机、电冰箱、空调、彩电和计算机为例，这些产品更新换代大约是10年一周期，2009年这五种产品的居民拥有量大约为15亿台，更新换代的潜在市场规模将在4万亿至5万亿元。

陈丽芬还指出，绿色消费观念逐渐深入人心，二手产品消费、以旧换新等得到较快发展。绿色消费也渗透到各行各业，传统企业向绿色企业转型，环保、节能降耗的材料及设备更新也有很大市场。智能消费、绿色消费正成为新的消费趋势，助推经济高质量发展。

事实上，三四线城市以及农村地区正在成为我国消费增长增速最快的地区。中国贸促会研究院研究员赵萍对《经济参考报》记者表示，在购买能力和消费意愿方面，农村增速均高于城镇，是未来消费增长的重要来源，也是消费升级领域巨大的蓝海。

对于接下来的促消费政策，赵萍认为，一方面要加强体制机制创新，丰富高质量产品供给，加强保护消费者尤其是农村地区消费者；另一方面，要不断提升居民收入，进一步落实相关减税政策，完善社会保障机制，提升消费信心，最终将消费潜力转换为现实购买力。

(责编：杨曦、庄红韬)