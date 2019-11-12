打通堵点 让消费潜力兑现为增长动力

自淘宝首次举办“双十一”购物节以来，网购与中国人的生活产生了广泛且深刻的联系，越来越多商家开始重视网络销售，更多国人加入网购行列。
与“双十一”购物节日渐深入人心相对应的是，消费的重要性日渐凸显。从2014年起，最终消费对GDP贡献率开始超过资本形成总额，且两者之间的差距越拉越大。2018年消费对GDP的贡献率达到76.2%，这是新世纪以来的最高水平。
在2014年，中央经济工作会议作出了“模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流，保证产品质量安全、通过创新供给激活需求的重要性显著上升”的论断，并提出“必须采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用”。
到了十九大，中央将“满足人民群众对美好生活的需要”提升至前所未有的高度，并提出了“完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用”的任务。为实现这一目标，中央又发布了一系列政策举措，以进一步激发居民消费潜力。
可以看出，“双十一”演变历程，既是一部中国电商的进化史，也是一部中国零售的变迁史，更是一部中国消费的升级史。它折射出中国中等收入群体规模的不断增长、中国市场规模的不断扩张以及居民消费结构的不断优化。需要指出的是，“双十一”“618”等购物节之所以火爆，同商家的让利促销活动密不可分，这就使得居民消费呈现出集中爆发的特征。从更大的背景来看，制约消费扩大和升级的障碍仍然存在。中央已经意识到这些问题并做了不少工作，随着相关措施的落地，消费的基础性作用将进一步发挥。
在增强消费能力方面，十九届四中全会把按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制上升为基本经济制度，并新增了“土地”“数据”生产要素参与收入分配，重申要扩大中等收入群体规模，这些都有利于确保居民收入增长更具持久性，增强居民消费能力。
在提升消费意愿方面，十九届四中全会提出要完善覆盖全民的社会保障体系，稳步提高保障水平。而且，在居民部门杠杆率不断创历史新高的背景下，中央提出“不把房地产作为短期刺激经济的手段”，四中全会重申“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”，这些都有助于减轻居民的后顾之忧，提升消费意愿。
在改善消费环境方面，去年9月，中央发布了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，今年7月建立了部际联席会议制度并出台了一系列文件。这些政策措施均着眼于打造良好的制度环境，并促进消费潜力持续释放。
与发达国家相比，我国的消费率仍有提升空间，这将成为中国经济平稳发展的动力之源。只有通过优化制度环境、完善体制机制，才能把消费潜力兑现为增长动力，才能使居民有能力和意愿消费，而不是赶在“双十一”这天集中消费。
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