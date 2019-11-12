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资本市场高水平开放进入深水区

记者 吴黎华 北京报道

2019年11月12日08:38  来源：经济参考报
 
原标题：资本市场高水平开放进入深水区

　　扩大对外开放已经成为A股市场的重要关键词。作为全面深化资本市场改革中的一项重要内容，今年以来资本市场对外开放各项举措的密集落地，正在逐渐改变A股市场的投资者结构和市场生态，同时也进一步推动资本市场基础性制度改革和完善。

　　11月8日，国际指数编制公司MSCI正式宣布，将中国大盘A股纳入因子从15%提升至20%。MSCI的此次调整，是今年以来第三次扩容，也是各大国际指数公司持续加大对于中国市场关注的一个印证。今年以来，富时罗素指数将A股纳入扩容，标普道琼斯则将中国A股上市公司纳入标普新兴市场全球基准指数。一时间，中国市场正在成为全球资本青睐的对象。

　　数据也充分证实了这一点。央行公布的数据显示，截至三季末，外资持有中国股票、债券规模分别达17685.54亿元、21840.75亿元，双双创有纪录以来历史新高，较2018年底持仓增幅分别达53.56%、27.60%。来自沪港通的数据显示，2019年以来，外资持续流入A股市场，通过互联互通机制下累计净流入资金已经达到了2399.83亿元。自开通以来，沪股通和深股通的累计净买入资金已经达到了8817.17亿元，其中沪股通净买入累计达到4817.51亿元，深股通净买入达3999.66亿元。

　　外资持续加注中国市场，既显示出对中国经济长期发展的信心，也和资本市场近年来各项开放举措密集落地相关。2019年以来，沪伦通正式落地，中日正式开启基于合格投资者制度的ETF互通，外管局取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。证监会主席易会满指出，在全面深化资本市场改革总体方案中，证监会提出要加快推进资本市场高水平开放，抓紧落实已公布的对外开放举措。目前，在公布的九项对外开放举措中，证监会已经推动五项落地实施，预计到今年年底，其他相关双向开放举措将陆续推进。

　　中国资本市场的对外开放，是全方位的，不仅涉及对投资者的开放，让更多的外资进入中国市场，也包括对外资机构的开放。10月，证监会宣布，自2020年1月1日起，取消期货公司外资股比限制，自2020年4月1日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制，自2020年12月1日起，在全国范围内取消证券公司外资股比限制。

　　在业内人士看来，加速扩大对外开放，是中国资本市场发展到一定阶段的内在要求。华宝基金副总经理李慧勇对记者表示，首先，资本市场需要投资者多元化，外资机构的引入可以丰富和改善中国资本市场的投资者结构。其次，可以改变中国资本市场的生态，过去中国资本市场长期处于散户为主的市场，投机盛行，注重交易而不注重分红，外资的引入有助于改变这种市场生态。另外，这也是人民币国际化的内在要求。目前缺乏合适的投资场所，给扩大人民币使用范围带来了一定制约，股票市场、债券市场扩大对外开放，可以为人民币提供合适的投资场所。（下转第三版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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