透过“双十一”数据单 看中国消费市场新活力

2019双十一据各大电商平台统计，天猫双十一全天成交额2684亿元，再创新纪录，成交额超100亿元仅用时96秒比去年快29秒；从11月1日零时起至11月11日23时59分59秒，“11.11京东全球好物节”累计下单金额超2044亿元，较去年实现大幅超越；开场1分钟，苏宁家电3C破10亿，苏宁国际破亿……

今年“双十一”，电商平台再次呈现火爆景象，国人的消费热情再一次刷新消费纪录。

从一家电商的“光棍节”促销活动到社会各阶层广泛参与的消费狂欢节，“双十一”的成交数据为观察中国经济活力打开了一扇窗口。

看消费趋势

品质化、智能化、下沉化

不断攀升的数据背后展现了消费者需求变化和最新消费趋势。消费者对于商品高性价比，价格更低但品质依旧保证高标准的要求，也在倒逼商家在生产端提高供给侧能力和效能。

成交额彰显消费品质升级。

在京东，今年双十一购物节，3000元以上价位段手机销量同比增长200%，70英寸及以上电视成交额同比增长超过400%，2000元以上高端美容器产品成交额同比增170%，有机牛奶成交额是去年同期四倍，定制旅游行产品成交额同比增长6倍。电子产品要更高端的，食品要更有机的，服务要定制化的……数据增长的背后，是中国消费者对于品质化生活的要求更迫切了。

成交额描绘智能生活画卷。

高科技、智能化产品获得消费者青睐，5G手机、扫地机器人、智能家居、智能翻译耳机等商品成为爆款。在天猫，苹果官方旗舰店10分钟成交超去年全天7倍；戴森电动拖把10分钟成交超过去年全天，成为新品翘楚。智能化产品正助力消费者享受品质化生活，不仅如此，语音下单、AR试妆等消费场景也随着技术进步迭代升级，丰富了消费者的购物体验。

成交额凸显消费下沉趋势。

据天猫及淘宝总裁蒋凡介绍，11日当天，预计访问手机淘宝和手机天猫的用户将增长1亿，新增用户中有超过70%来自下沉市场。

对于电商平台来说，在中国的下沉市场里，有近三百个地级市，三千个县城，四万个乡镇，六十六万个村庄，生活着接近十亿人口。“小镇青年”们对于品牌的要求越来越高，消费偏好逐渐向一二线城市看齐。面对如此庞大的消费市场，各大电商平台正在或主动、或被动的向下沉市场靠拢。

知名互联网学者刘兴亮在接受人民网记者采访时表示，电商平台通过数字技术不断优化每个环节，在保证高品质的基础上做到低价，产品品质、对消费者的服务均有所升级。刘兴亮认为，电商平台下沉的最大受益者是消费者，最终受益者则是中国经济。

挖活力源泉

政策支持、消费拉动、技术赋能

与如今的千亿成交额相比，2009年“双十一”成交额只有5000多万元。“双十一”的十一年来，消费所展现出的拉动力在中国经济版图中不断崛起。

十一年间，中国经济增长逐步向消费主导转变。国家市场监管总局有关部门负责人表示， 当前我国消费经济进入繁荣发展和快速变革时期，新的消费趋势、新的消费领域、新的消费模式不断涌现，消费成为拉动经济增长的重要动力。“双十一”等网络集中促销活动，已成为消费者日常消费的重要组成部分，方便了广大消费者的日常生活，对促进消费发挥了积极作用。

“双十一”成交额再取佳绩，还得益于居民消费能力的提升。日前，国家税务总局公布今年前三季度减税降费数据。前三季度全国新增减税中，个人所得税两步改革叠加新增减税4426亿元，累计人均减税1764元。中央财经大学教授樊勇在接受人民网记者采访时表示，减费降税一方面降低了消费品的价格，另一方面，个人所得税减少直接增加了居民可支配收入，提升了居民消费能力。

“双十一”成交额再创新高，更得益于中国数字经济蓬勃发展大背景下，电子商务与物流企业的升级。国家信息中心研究部主任张新红在接受人民网记者采访时表示，“双十一”数据已经成为考验一个地区、平台、企业数字技术和经济发展水平的重要标尺。“一分钟之内就能完成数十万笔交易，一天实现3000多亿元交易额，背后需要很强的计算能力、通讯能力、连接能力、支付结算能力，对厂家和商家之间的协同能力是一个考验，大量的包裹要在几天内送到全国甚至世界各地，也需要极强的现代物流能力。” 张新红说。

看未来发展

多角度、全方位、更理性

据商务部消息，今年前三季度，全国网上零售额达7.32万亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额达5.77万亿元，同比增长20.5%，增速比同期社会消费品零售总额高12.3个百分点，占社会消费品零售总额的比重为19.5%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达43.7%。像“双十一”这样的购物节正在为中国经济创造新的内需动能。

在网上销售成交额不断攀升的背后，也要注意电子商务的健康有序发展。在《电子商务法》出台后，相关规范不断完善，但在部分电商平台上，价格“先涨后跌”的套路犹在，以次充好、傍名牌的不良现象犹在，令消费者算不明白帐的数字游戏犹在。

张新红认为，“双十一”成交额对于分析国民消费趋势可以起到解剖麻雀、一叶知秋的效果，但并不能作为分析国民消费能力的唯一依据。

中国政法大学资本金融研究院副院长武长海教授在接受人民网记者采访时表示，从统计数据来说，在商家营销手段的强刺激下，“双十一”这天消费者购物容易缺乏理性，部分消费者有“透支性”消费行为，这天之后，大量退货纷至而来，商家公布的消费数据要打一定的折扣。另一方面，电商平台成交额的增长更多反映的是消费者消费场景由线下到线上的转变，消费习惯的改变也不能作为国民消费能力的唯一参考。

武长海提醒到，“双十一”购物狂欢背后，不乏电商平台之间的恶性竞争，挤压供货商的利润甚至低于成本，导致低价竞销，甚至会产生大量假冒伪劣产品，坑害消费者，损害消费者利益。如何培养消费者理性的消费观念、商家如何用更真诚的营销方式来提高消费者的满意程度还是一份未完成的答卷。

近年来，电子商务已经成为推动我国经济增长的新动能，电商平台和平台内经营者在尽享中国消费升级带来营收红利的同时，更应秉持诚信经营理念，着力在供给侧改革、创新驱动提质增效上下足功夫，推动自身高质量发展，从而更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

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(责编：车柯蒙、庄红韬)