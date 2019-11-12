商务部：1-10月我国外贸发展稳中提质

人民网北京11月12日电 据商务部官网消息，1-10月，我国规模保持稳定，进出口总额25.63万亿元，增长2.4%。其中，出口13.99万亿元，增长4.9%；进口11.64万亿元，微降0.4%；贸易顺差2.35万亿元，扩大42.3%，外贸发展稳中提质。从国际比较看，根据WTO最新数据，前8个月，我国进出口增速高于全球主要经济体平均增速。

数据显示外贸结构持续优化。从国际市场布局看，与“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%，占比较2013年提升4.1个百分点至29.1%。国内区域布局优化，中西部地区出口增长13.8%，高于整体出口8.9个百分点，占比较去年同期提高1.4个百分点至18.1%。商品结构不断优化，机电产品出口占比达58.3%。其中，集成电路、光伏、挖掘机、医疗器械等高质量、高技术、高附加值产品出口保持快速增长。七大类劳动密集型产品出口增长6.1%。其中，玩具、纺织、鞋类分别增长32.2%、5.5%和5.4%。经营主体持续优化，民营企业出口增长12.8%，占比提高3.6个百分点至51.3%，拉动出口增长6.2个百分点。贸易结构进一步优化，一般贸易出口增长8.5%，占比较去年同期提高1.9个百分点至58.2%，对出口增长的贡献率达97.6%。

另外，我国外贸动力转换加快。不但深入培育贸易新业态新模式，扎实推进跨境电商综合试验区和市场采购贸易试点建设，出台完善税收等领域相关扶持政策，跨境电商、市场采购等贸易新业态新模式蓬勃发展，增速高于全国平均水平。还加快推进二手车出口工作，进一步简化车辆异地过户、许可证申领、海关通关等工作流程，为二手车出口创造便利环境。大力推进加工贸易保税维修项目先行先试。

当前，新一轮改革开放为外贸发展注入新活力，第二届中国国际进口博览会成功举办，简政放权深入推进，政策红利逐步释放，营商环境持续改善，企业政策获得感增强。据世界银行《2020年营商环境报告》，我国营商环境排名跃升15位至第31位。问卷调查显示，70%以上的企业对稳外贸政策落实情况总体满意。下一步，商务部将坚持稳中求进工作总基调，下更大力气稳预期稳信心稳企业，促进贸易高质量发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)