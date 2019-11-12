2019中国公用事业改革与政府监管论坛举行

原标题：加强政府有效监管 优化国家治理体系——2019中国公用事业改革与政府监管论坛在京举行

为积极贯彻落实十九届四中全会推进国家治理体系和治理能力现代化的总体要求和战略任务，总结我国城市公用事业的发展、监管与改革70年的主要成就与基本经验，着力提升新时代政府在与民生密切相关的公用事业领域改革发展中的监管能力，实现助力高质量高品质发展的有效监管，由浙江省新型重点专业智库——浙江财经大学中国政府监管与公共政策研究院、中国城市科学研究会城市公用事业改革与监管专业委员会、中国能源研究会能源监管专业委员会、中国工业经济学会产业监管专业委员会共同主办，浙江财经大学中国政府监管研究院、浙江省城市公用事业政府监管协同创新中心、浙江省现代政府监管研究院联合承办的“2019中国公用事业改革与政府监管论坛”于11月11日在北京召开。

中国社会科学院学部委员、经济研究所原所长张卓元，国务院参事、住房和城乡建设部副部长仇保兴，国家能源局原党组成员、监管总监谭荣尧，中国社会科学院学部委员、工业经济研究所原所长金碚，浙江省社会科学联合会党组书记盛世豪等，来自政府部门、科研机构、协会企业、媒体的80多名专家学者出席会议，围绕 “加强城市公用事业监管，推进国家治理体系和治理能力现代化”的主题,就相关重大理论和现实问题展开深入的研讨与交流。

浙江省社会科学界联合会党组书记盛世豪研究员出席会议并致辞，指出公用事业是城市建设的重要内容，其改革与监管是提高城市治理能力和治理水平的重要体现，要坚持以人民为中心，聚焦人民群众的需求，要满足人民日益增长的美好生活需要，但面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，公用事业改革在推进过程中出现了新的问题，必须坚持共建共治共享，增强公用事业改革的系统性、整体性、协调性，为推动公用事业高质量发展提供强大动力。希望通过广大专家学者的共同努力，为我国公用事业改革与监管贡献思想，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献力量。

国务院参事、住房和城乡建设部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴从宏观能源长远开发利用的视角入手，以青藏太阳能基地为典型案例，发表了题为《中国版Dii计划可行性初探》的主旨演讲，引发了与会专家的热烈讨论。

浙江财经大学原校长、中国政府监管与公共政策研究院院长王俊豪教授主持开幕式，并从社会服务、学术交流、科学研究等方面汇报了三个专委会2019年的主要工作和重要成果。(南山)

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