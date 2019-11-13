100亿件！“双11”驱动中国快递企业刷新世界纪录

新华社上海11月12日电（记者何欣荣）12日18时32分25秒，当上海市一名用户购买的一份四川省长宁县农特产长裙竹荪被当地网点揽收时，中通快递迎来了2019年的第100亿件快递，成为中国第一家达到百亿件量级的快递企业，再次刷新了世界纪录。

12日晚间，在中通快递位于上海的“双11”指挥中心内，大屏幕上不断滚动的数字显示当天的订单量、揽收量和网络运行情况。“双11”当天，中通快递订单量超2亿件，揽收量超1亿件，为100亿件快递的到来做足了“热身”。

中通快递年度业务量突破100亿件大关，是中国快递业高速发展的一个缩影。从2014年中国快递全行业业务量突破100亿件，到2019年单一企业业务量破100亿件、全行业预计突破600亿件，只花了5年的时间。

业务量的快速增长，带来的最直接效应是单件快递成本的下降。中通快递董事长赖梅松表示，2010年中通快递每公斤货物的运输成本是2块钱，如今已经降到了6毛钱。快递运输成本的下降，使得消费者能够以更少的钱买到更实惠的商品，也帮助更多的好产品卖到更远的地方。

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