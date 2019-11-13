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在广州黄埔区，中小企业占高新技术企业的88%、拥有全区八成以上的授权发明专利

中小企业成创新生力军（产经观察·“稳增长 看基层”①）

本报记者 李丽辉 陆娅楠

2019年11月13日08:23  来源：人民网－人民日报
 

　　明珞新能源汽车车身焊接产线。
　　资料图片

　　7月30日，中共中央政治局召开会议部署下半年经济工作时指出，当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，必须增强忧患意识，把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，办好自己的事，并提出统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

　　稳增长究竟该怎么稳？基层有哪些新妙招？企业有哪些新诉求？本报记者奔赴一线调查采访，推出系列报道“稳增长 看基层”，从如何培育中小企业、如何留住优势企业、如何激活创业企业等角度，展示稳增长在基层的新实践、新探索。

　　——编 者

　　

　　一块巴掌大的白色“塑料片”，材料成本1元，能卖到100元；

　　一份智能“图纸”，不增加硬件投资，能使非标供应链成本降低80%，生产效率提升20%；

　　一种10微米的薄膜，能让国外大公司几次上门询问何时量产……

　　这些令人惊奇的创新，不在海外，而在中国广东；没有世界500强企业背景，全部来自于广州黄埔区的中小企业！

　　“中小企业能办大事。我们区的这些明星企业虽小，但全都瞄准高精尖，在‘卡脖子’领域求突破。”广州黄埔区工信局副局长赵必荣说。

　　为高端制造插“双翼”添“慧眼”，实现“卡脖子”技术的重大突破

　　走进广州黄埔区科学城的明珞汽车装备有限公司，创新体验中心内，首条5G智慧生产线正在测试。副总裁雷鸣指着移动式柔性总拼系统说，“51秒生产一辆车，一条生产线可以做7款不同车型，我们的汽车车身夹具打破了国外垄断，定位精度可以做到0.05毫米，堪比发丝！”

　　汽车业，工业舞台上竞技要求最高、竞争最激烈的领域之一。成立仅11年、员工约750人的明珞，却使奔驰、宝马、西门子、库卡等业界巨头趋之若鹜。

　　“和其他装备企业不同，我们能通过数字化改造，分享产业链效率大幅提升的红利。”雷鸣对自家的“明星产品”如数家珍：智慧生产线体检中心可以将监测精度提升100倍，使一汽大众佛山生产线，在没有硬件投资的情况下，一年增加5亿元产值，软件投资一星期回本。德国奔驰在本土工厂调试新线，依靠机器人轨道测试需要一个月，而北京亦庄的生产线采用明珞方案，只花了4天。

　　迈向高质量发展，除了效率变革，还要有质量变革。坐落于科学城另一栋楼里的禾信仪器，攀登的就是质量这座大山。

　　“高端制造要有所突破，就要有发现短板与缺憾的慧眼，我们做的质谱仪就是这双慧眼。”禾信仪器股份有限公司总经理周振介绍，作为直接测量物质原子量和分子量的高端仪器，质谱仪常常是发达市场设置技术与贸易壁垒的利器。“可以说，没有高端质谱仪的高质量发展，就相当于盲跑。而质量检测水平越高，中国制造的质量才会提得越高。”

　　员工刚刚满400人的禾信仪器，研发的质谱仪有多精密呢？往500个标准游泳池那么大的湖里滴一滴墨水，他们可以测出这滴墨水含有哪些成分；装有在线单颗粒气溶胶质谱仪的环保监测车在开发区转一圈，半小时就能识别哪个工厂是PM2.5的主要排放源。“我们用10年走完了跨国企业三四十年的研发之路，打破了国外垄断，更做出了全球最高水平的单颗粒PM2.5监测仪。”周振很自豪。

　　走进洁特生物的展厅，一排排塑料瓶、塑料盒被摆在显要位置。这可不是普通的塑料瓶，而是应用高分子材料表面改性技术的“细胞工厂”。一片一厘米厚的培养支架就能培养10亿个细胞。

　　“我们打破国外巨头垄断的市场，占有了全球5%的市场份额，产品出口到美欧日等40多个国家和地区。”洁特生物董事长袁建华说。

　　在广州黄埔区，中小企业占全区高新技术企业的88%，拥有全区80%以上的授权发明专利等成果，并在5G基站天线、芯片、新材料、质谱技术等领域一举实现“卡脖子”技术的重大突破。一批“单打冠军”“科技小巨人”茁壮成长，连续三年“瞪羚企业”（高成长中小企业）数居全国高新区第二。

　　心无旁骛地在国家最急需、行业最高端的领域拓荒

　　“广州这批中小企业能成为行业冠军，主要是专业、专注，心无旁骛地在国家最急需、行业最高端的领域拓荒。”金域医学高级副总裁汪令来这样总结。

　　开弓没有回头箭，中小企业要想拔节生长，都得有一股子狠劲儿。如今已是全国最大第三方医学检验机构的金域医学，二十几年前也仅是一家小小的体检中心，却敢在1998年依靠员工集资购买英国病理切片机，成立第一个实验室。

　　“当年融资就买仪器，挣钱了也没想过搞房地产，永远只做医疗服务。”汪令来指着实验室里一台基因测序仪器说，“这仪器开一下，就14万元，国内绝大多数医院不可能有很多样本来摊薄成本，所以不敢买，可我们每天能收到全国近16万份检测样本，能同时服务逾2.2万家医疗机构。”

　　研发上舍得投入，几乎是黄埔区科技型中小企业的共性。在禾信仪器的实验室，周振指着一张不到3平方米的研发工作台，“你猜这张桌子价值多少？3000万元。我们融的资、挣的钱，全都投入研发。研发就是我们企业的命。”

　　15年前，中国的质谱仪全部需要从国外进口，可周振偏偏带领团队闯进了这个“无人区”。2004年创业之初，周振既要培训材料生产商如何造材料，引导制造商如何确保精度，还要带领学生做基础研发，最艰难的时候还卖了自己的房产与汽车。直到广州市科技风险投资有限公司500万元资金雪中送炭，才让研发团队终于渡过经营难关。

　　如今，禾信质谱仪器年销售额复合增长率保持35%以上，在全球质谱仪器行业排名第十三位。仅PM2.5监测仪就已在100座城市应用。问周振：“科技型中小企业创业成功的秘诀是啥？”周振笑笑：“什么都能马虎，只有研究不能马虎。拼上身家，先坐10年冷板凳！”

　　追赶需要拼韧性，超越更需要不服输的精气神。

　　走访方邦电子时，董事长苏陟刚从实验车间出来。“5G时代，防电磁干扰要求更高，9月三星无线部门还专门来拜访，要求在新产品上和我们强强联合。”

　　员工仅300人的方邦，仅用2年就打破了日本企业在电磁屏蔽膜领域的垄断，用4年推出了“人无我有”的高端产品，坐上了电磁屏蔽膜全国第一、全球第二的交椅，三星、华为、小米等都是其采购商。

　　苏陟认为，始终在高端通信材料领域掌握核心技术，是方邦参与国际竞争的法宝。“原创就意味着无法借鉴和复制，从设备、工艺到产品，都要一步步试出来。”苏陟说，如今企业10%的营收都用于研发，为了超薄可剥离铜箔的研发，他们曾在4个月里做了3万多次试验，经常半夜两三点的时候，还站在生产线上。“如今我们手握92项专利，还有150项在申请，只有持续保持我们的产品‘独一无二’，才能保证70%的毛利率。”

　　“有求必应、无事不扰”，让企业把“敢闯敢试”的能量充分发挥出来

　　别看苏陟如今信心满满，一年前，方邦电子还在为知识产权官司头痛。2017年，全球最大的电磁屏蔽膜企业将其告上法院，不仅索赔9200万元，还要求诉讼保全。

　　“收到传票时，人都懵了！”苏陟说，2014年底，方邦电子进入韩国市场，这家外国企业不服气，曾去三星投诉方邦侵犯知识产权。三星知识产权团队经过周密的审核，确定方邦产品独一无二，不存在侵权。然而，随着方邦在全球市场的占有率升到25%，这家外国企业又故伎重演。“我是纯技术出身，搞研究行，打官司真不懂。”

　　就在此时，作为全国唯一开展知识产权运用和保护综合改革试验的区域，黄埔区出台知识产权“美玉10条”专项政策，为他推荐区内律所，让他轻松找到依法维权的门道。2018年3月，法院二审判定方邦电子胜诉，苏陟感慨，“平时隐形，需要时雪中送炭，当初选在黄埔创业真是太明智了。”

　　走访的企业，几乎都用“有求必应、无事不扰”来点赞黄埔区的营商环境。汪令来回忆，2002年，在第三方医学检验机构还是个冷僻词汇时，金域医学便拿到了当地卫生部门的行政许可，比2009年国家出台《医学检验所基本标准（试行）》，将独立实验室正式获准进入医疗机构早了整整7年。“这里的营商环境能让你把‘敢闯敢试’的能量充分发挥出来！”

　　从2005年在全国率先设立企业建设局，到2018年在全国首推政务服务“秒批”清单、223个事项立等可取，再到今年3月在特大城市中率先成立营商环境改革局、民营经济和企业服务局，黄埔区的营商环境既是中小企业的成长沃土，又是招商引资的金字招牌。

　　缓解融资贵，黄埔区亮出“金镶玉”系列政策，累计向企业兑现85亿元。“从孵化器到加速器再到成立产业园，政府提供的税收减免、融资贴息、人才补贴等优惠政策对中小企业发展发挥了重要的促进作用。”周振说。

　　化解用地难，黄埔区首推土地“弹性出让”。“以前土地出让是固定期限，与大企业一比，中小企业基本拿地无望。现在给了中小企业一个试水期，甚至一块地可以让他们分栋分层出让，虽然增加了政府的工作量，但却给了中小企业做强做大的希望。”赵必荣说，2018年，黄埔区共弹性出让工业用地11宗，降低企业初始用地成本共21482万元。

　　破解审批慢，黄埔区通行“马上就办”。9月28日，袁建华获知企业上科创板需要提交的证明，可相关部门没有类似经验，到底找谁、该怎么办？电话打到区委书记处求援，第二天全区就开了联席会议，“十一”后第一天上班，袁建华就收到了相关证明的扫描件，“‘十一’大家都休息了，政府部门却在为我们加班，还有什么理由不好好干？”

　　应对外部不确定性冲击，黄埔区今年3月出台了“禾雀花”工程报团取暖。短短半年，就帮区内企业建立起“社交圈”，促成融资7.8亿元，达成互相采购意向金额66.3亿元。

　　在广州黄埔区的街道边，最常见的就是绿冠如盖的榕树。它们长出胡须般的气生根，垂落入土后便成了新的树干，支撑树冠不断扩大。一根根看似弱不禁风的气生根却永不疲倦地开疆拓土，最终形成独木成林的奇观。这又何尝不是今天黄埔中小企业的最佳写照呢？


　　《 人民日报 》（ 2019年11月13日 18 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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