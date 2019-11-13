税务云课堂服务小微企业

“很想参加税收政策培训，但是公司人手少事情又多，经常忙得脱不开身，有时候就赶不上现场培训会。现在好了，有了税务‘云课堂’，足不出户就能接受政策辅导，还能利用碎片化时间回放学习。”山东省日照市金康食品有限公司财务总监王健指着手机视频说。王健所提到的“云课堂”是国家税务总局日照经济技术开发区税务局为深入落实减税降费政策所推出的一种新型培训辅导模式。

据介绍，日照经济技术开发区内，小微企业占比达到96%。小微企业是国家实施减税降费政策的受益主体，对政策需求高，但部分小微企业位置较偏、专业财务人员少、事项多，财务人员参加培训受到一定限制，政策辅导需求得不到有效满足。为扩大培训覆盖面，日照经济技术开发区税务局积极推行“互联网+培训”，借力网络直播平台打造培训“云课堂”。纳税人不用跑到培训现场，也无需安装注册相关软件，仅需点击税务部门以短信或微信形式推送的链接，在手机或电脑端即可直接观看直播课程，方便快捷。纳税人通过“云课堂”，可享受线上听课、咨询回复、下载白板课件和回放学习等多重服务，随时随地接受最新减税降费政策辅导。

“建起‘云课堂’，纳税人按需‘点单’，税务部门应需‘上菜’，以纳税人最易接受的方式，满足纳税人对培训内容、时间和辅导方式的不同需求。同时，利用“云课堂”的线上问卷发放、后台管理数据统计等功能，我们可以实施大数据分析，进一步优化改进培训，确保减税降费政策落地生根。”日照经济技术开发区税务局局长冷瑞泉表示，截至今年8月，该局共举办6期税务“云课堂”，培训纳税人1.2万余户次，回复咨询信息3560条，点赞4582人次，减税降费政策宣传辅导覆盖面达到了100%。

(责编：杨曦、庄红韬)