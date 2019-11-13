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国务院国有企业改革领导小组：

抓紧研究制定国企改革三年行动方案

记者 王璐 北京报道

2019年11月13日08:27  来源：经济参考报
 
原标题：抓紧研究制定国企改革三年行动方案

　　继两大重磅操作指南——央企混改操作指引和央企控股上市公司股权激励相关文件出台后，国企改革再迎来中央重磅定调。

　　《经济参考报》记者从中国政府网获悉，11月12日，国务院国有企业改革领导小组第三次会议召开，传达学习党的十九届四中全会精神，研究部署了下一步国有企业改革工作。

　　会议要求，要坚持国有企业市场化改革方向不动摇，推动国有企业改革向纵深发展。未来三年是关键的历史阶段，要落实好国有企业改革顶层设计，抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案，明确提出改革的目标、时间表、路线图。

　　“过去的这几年，以顶层设计为指引，形成了1+N政策文件体系，为国企改革提供了制度体系和政策依据，未来三年更重要的工作任务是抓紧落实。”国务院国资委研究中心副研究员周丽莎在接受《经济参考报》记者采访时表示，当前国有企业改革从“四项试点”到“十项试点”，从单项改革举措到综合性改革“双百行动”企业，区域性国资国企综合改革，培育具有世界一流竞争力企业，国有企业改革已经由点到面全面铺开，重点强调相关举措的落地实施。

　　中国企业研究院首席研究员李锦认为，按一般规律，从现在起到明年两会前，应该是研究制定国有企业改革三年行动方案时期，最迟不会晚于明年上半年。

　　会议还要求，要从国家整体战略出发，按照建立中国特色现代企业制度的要求，聚焦解放和发展生产力，全面增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。在推进混合所有制改革、加强国资国有企业监管、增强研发创新能力、强化财务硬约束、削减和规范补贴、完善激励机制、提高劳动生产率和资金回报率等重点领域和关键环节，提出明确的任务举措，制定量化、可考核的具体指标。

　　专家指出，这一系列新政打开了国企改革的政策空间，未来三年，包括混改、股权激励在内的国企改革举措将加速落地见效。

(责编：杨曦、庄红韬)
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