原标题：保持宏观政策稳定 用好逆周期调节工具

11月12日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，就当前经济形势、下一步经济工作听取意见建议。

李克强指出，要保持宏观政策稳定，更有效运用好宏观政策逆周期调节工具。完善财政、货币、就业、区域等政策，适时适度调控，完善政策协同、传导和落实机制，增强有效性和可持续性。加强对实体经济特别是小微、民营企业支持，提振市场信心。优化地方政府专项债使用，带动社会资金更多投向补短板、惠民生等领域，扩大有效投资，增强发展内生动力。完善就业优先政策体系，继续做好支持企业稳岗、拓展就业空间等工作，强化重点群体就业服务，保持就业大局稳定。

李克强说，要坚持推进改革开放，更大激发市场活力和社会创造力。按照全面实施《优化营商环境条例》的要求，推动“放管服”改革取得更大突破，破除企业投资兴业的隐性门槛。推进高水平对外开放，支持企业抓住我国开放举措不断出台和《区域全面经济伙伴关系协定》达成共识的契机，积极参与国际竞争合作。强化科技创新，持续开展双创和互联网+，提升新动能对经济的支撑力，加快制造业升级，促进高质量发展。

李克强说，要更好保障和改善民生。完善机制和政策，积极吸引社会力量参与，聚焦群众需要深挖市场潜力，大力发展养老、托幼等服务，推进老旧小区改造。适应消费升级需求，打通制约消费潜力释放的堵点。多措并举稳定农业生产，加快恢复生猪生产，取消不合理禁限养规定，多策并举确保市场供应，抑制部分产品价格过快上涨势头。保障好困难群众基本生活。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对《经济参考报》记者表示，在国内外形势相对复杂的情况下，维持国内经济基本面平稳对宏观调控提出了更高的要求。目前需要更多强调宏观政策的稳定性和连续性，通过加快前期各项政策的落地和协调推进来提升政策的有效性。

“确保完成今年经济社会发展主要目标任务，成为当前经济工作的重中之重。实现宏观政策目标，既要向改革开放创新要动力，又要拓宽国内市场需求挖潜力。有效运用宏观政策逆周期调节工具，成为政策重要落脚点。”厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远表示，优化地方政府专项债使用，带动民间投资和制造业投资，瞄准民生领域培育消费新增长点，既是强内需的两大基本策略，也是激发新动能，促进高质量发展的必由之路。

(责编：杨曦、庄红韬)