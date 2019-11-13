原标题：金融开放全面提速 更多红利深度释放

我国金融对外开放正全面提速。短短半个月，从银行、保险等领域外资开放准入，到支付清算等金融市场双向放开，多项开放新举措落地。下一步，涉及证券、期货等对外开放的多项政策细则还将出台。

《经济参考报》记者从12日举行的《财经》年会上获悉，随着金融开放步伐加快，外资对我国金融市场的配置需求也日益增长。下一步，外资银行、证券等金融机构将加速在我国金融市场进行业务布局。同时，对外开放也为中国金融业营造了更好的制度环境，促进境内金融机构改革发展。

多领域金融开放新政出台

金融开放近期频频落子。在金融业对外开放方面，国务院近日发布关于进一步做好利用外资工作的意见，全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制，丰富市场供给，增强市场活力。减少外国投资者投资设立银行业、保险业机构和开展相关业务的数量型准入条件。取消外国银行来华设立外资法人银行、分行的总资产要求，取消外国保险经纪公司在华经营保险经纪业务的经营年限、总资产要求。

事实上，今年以来，金融业对外开放步伐明显加快。此前，国务院修改外资银行、保险公司管理条例，进一步放宽外资银行、保险公司准入门槛，取消多项业务限制。金稳委、银保监会从取消外资股比限制、放宽市场准入条件等方面提出多条银行业、保险业开放新政。

与此同时，我国金融市场开放正加速推进。其中，支付清算市场双向开放近期亮点频现。继美国贝宝（PayPal）以并购中资支付机构的方式正式进入中国市场后，德国支付巨头Wirecard AG也正在等待央行最终批复，有望成为第二家进入我国境内市场的外资支付机构。此外，中国两大移动支付巨头支付宝、微信支付近日宣布全面向境外持卡人开放。

“支付清算市场的开放，是金融市场更全面、高层次开放的必然步骤，对国内金融市场总体发展壮大具有深远的经济和社会意义。”中国社会科学院金融研究所特约研究员赵鹞在接受《经济参考报》记者采访时说。

记者获悉，下一步，证券、基金、期货等多领域开放细则将加速落地，外资股比限制等门槛将陆续取消。

更多红利深度释放

随着中国推进金融开放的脚步加快，开放带来的更多红利正在深度释放。一方面，外资对中国经济长期发展的信心增强，持续加注中国市场。另一方面，对外开放也促进了中国金融制度的改革，为境内金融机构带来了更好的发展环境。

“从去年开放以后到今年的6月，有41家外资法人银行、59家外资保险公司和100多家分行开业。”国家科技成果转换引导基金理事长、招商银行原行长马蔚华表示，各项金融开放政策的落地，外资对我国金融市场的配置需求正日益增长。

央行数据也显示，截至三季末，外资持有中国股票、债券规模分别达17685.54亿元、21840.75亿元，均创有纪录以来历史新高，较2018年底持仓增幅分别达53.56%、27.60%。

瑞银证券董事长钱于军表示，随着对外开放的扩大，瑞银参与中国金融市场的程度不断加深。下一步瑞银将加速布局中国市场，多元化利用瑞银在华平台，为中国企业和个人客户提供更多服务。

此外，开放政策也加快了境内金融机构改革发展。马蔚华表示，对外开放给中国银行业营造了更好的制度环境，境内金融机构通过学习国际大银行混业经营的经验，特别是隔离风险的措施，有利于促进商业银行业务拓展能力的提升。

中国银保监会首席律师刘福寿也指出，外资银行和保险公司的参与为我国金融业注入了新鲜血液，有效发挥“鲶鱼效应”，促进银行业、保险业竞争力提升。多数进入中国市场的外资银行和保险公司具有雄厚的资金实力、良好的信誉，具备先进管理经验、专业知识和优秀人才，为国内银行保险机构发展提供了有益借鉴，有利于我国中资银行保险机构审视自身不足，加快改革发展。

金融风险防控同步升级

值得注意的是，在我国金融扩大对外开放的过程中，相关风险防控手段也将持续升级，确保跨境资金流动的平稳有序。

北京金融控股集团党委书记、董事长范文仲表示，对外开放过程中，关系到国家安全层面，涉及核心金融基础设施的内容，一定要坚持审慎的态度。切实做好金融数据综合统计、风险波动实时监测等各项工作，把握好在金融对外开放中的话语权和主动权。此外，金融开放一定要稳妥有序，可以先试点再推广。

“汇率波动的风险管理是我国进一步扩大开放要面临的挑战。”国家外汇管理局国际收支司原司长管涛说。对此，他提出三点建议。首先，企业要建立财务中心的意识，聚焦主业管理好货币错配的风险，不要把货币风险管理作为盈利的工具。其次，政策上应该鼓励银行给企业提供汇率避险的服务。他表示，中小银行由于没有金融创新的资格，没有衍生品牌照，不能提供外汇衍生品交易服务，这在政策上应继续探索。最后，还要研究是否支持其他机构给企业提供汇率避险的方案。

国家外汇管理局国际收支司司长王春英表示，下一步，将不断健全跨境资金流动的宏观审慎和微观监管两位一体的管理框架。宏观审慎方面会加强监测预警和响应机制，丰富工具箱。在微观监管方面，将坚持政策跨周期的稳定性、一致性和可预期性，同时还会严厉打击虚假、欺骗性的外汇交易违法违规活动。

(责编：杨曦、庄红韬)