原标题：中国消费市场活力引全球瞩目

在中国电商企业刚刚举行的“双十一”网购活动中，巨额的消费数据令世界侧目，不仅体现了中国市场活力和潜力依旧，许多企业依托前沿技术在中国市场进行创新营销和产品定制也受到全球业界瞩目。

阿里巴巴公布的电商平台数据显示，“双十一”开始1分8秒后成交额就达到了10亿美元。九个小时后达到226亿美元，较上年同一时间点上涨25%，单日销量相当于美国同行亚马逊第三季度网店销售额的逾八成。另外，京东、拼多多等电商平台也实现了较可观的销售数据。

路透社还特别注意到包括苹果、欧莱雅和优衣库等外资品牌，也借“双十一”实现销售额大涨。彭博社报道指出“双十一”不仅是消费者的狂欢节，对于投资者来说，“它也成为衡量中国经济健康状况的指标之一”，文章引述了Frost&Sullivan亚太区信息通信技术主管Richard Wong的观点，“中国消费者的消费意愿和经济信心在增强”。

保持巨额消费数据的背后，是许多企业通过互联网、大数据、云计算等前沿技术为自身赋能，得以在需求日益提升的消费市场上占据更多份额。

多家外媒通过关注中国零食品牌三只松鼠的销售数据，惊叹中国的消费力。其中，福布斯杂志认为，大数据助推下，中国消费需求不断被挖掘，同时倒逼生产端在食品口味的丰富性、口味的迭代升级上做出更多的探索和创新。

在大数据等技术赋能下，除了既有消费群体外，消费主体增量正不断被激活。过去两年，淘宝天猫的月活用户增长了2.26亿，年度活跃消费者增长了2.08亿，其中70%来自下沉市场。

三只松鼠相关人士表示，为迎合下沉市场用户需求，会把供应链优势用在该区域，并推出相应产品类型和组合。公司与主流电商平台、社交电商、阿里零售通平台、自营APP、团购等共同构筑了公司全渠道营销模式，为公司持续盈利能力提供驱动力，降低销售渠道集中的风险。

法国欧莱雅负责人也表示，中国消费升级方兴未艾。该公司注意到，2006年至2016年间，中国城镇人口比例从43.9%迅速增长至57.35%，新增城镇人口超过2亿人，在全国600多个城市中，人口超过100万的大型城市已超过200个，数量大于欧洲总和。

(责编：杨曦、庄红韬)