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两部门：确保储备菜调得进、存得好、用得上

熊丽

2019年11月13日08:36  来源：经济日报
 
原标题：确保储备菜调得进、存得好、用得上

　　国家发展改革委办公厅、商务部办公厅近日发布《关于进一步做好北方大城市冬春蔬菜储备工作的通知》。

　　《通知》指出，当前部分“菜篮子”食品价格波动较大，今冬明春保供稳价压力可能更大。各地要进一步认识冬春蔬菜储备工作的重要性，把建立健全冬春蔬菜储备制度作为“菜篮子”市长负责制的重要内容，系统梳理制度运行中的问题，根据本地产销形势的发展变化，采取有针对性的措施夯实冬春蔬菜储备的长效机制，加强大城市蔬菜市场调控特别是应急调控能力建设，确保储备蔬菜调得进、存得好、用得上。

　　《通知》要求，要切实加强对冬春蔬菜储备工作的组织领导，健全工作机制。根据往年蔬菜储备投放效果，结合本地蔬菜自给和调入变动情况，适时调整储备规模；根据居民消费升级需求和本地储藏能力，重点加强基本蔬菜品种储备，适当调增部分耐储存、易周转的时令蔬菜品种。在城区储备为主的基础上，探索发展近郊产地储备方式，依托农民合作社、种菜大户等开展生产基地就地储备。

(责编：杨曦、庄红韬)
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