两部门：确保储备菜调得进、存得好、用得上

国家发展改革委办公厅、商务部办公厅近日发布《关于进一步做好北方大城市冬春蔬菜储备工作的通知》。
《通知》指出，当前部分“菜篮子”食品价格波动较大，今冬明春保供稳价压力可能更大。各地要进一步认识冬春蔬菜储备工作的重要性，把建立健全冬春蔬菜储备制度作为“菜篮子”市长负责制的重要内容，系统梳理制度运行中的问题，根据本地产销形势的发展变化，采取有针对性的措施夯实冬春蔬菜储备的长效机制，加强大城市蔬菜市场调控特别是应急调控能力建设，确保储备蔬菜调得进、存得好、用得上。
《通知》要求，要切实加强对冬春蔬菜储备工作的组织领导，健全工作机制。根据往年蔬菜储备投放效果，结合本地蔬菜自给和调入变动情况，适时调整储备规模；根据居民消费升级需求和本地储藏能力，重点加强基本蔬菜品种储备，适当调增部分耐储存、易周转的时令蔬菜品种。在城区储备为主的基础上，探索发展近郊产地储备方式，依托农民合作社、种菜大户等开展生产基地就地储备。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】