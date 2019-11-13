原标题：坚定不移提升国际化水平

11月13日，以“共建活力湾区，携手开放创新”为主题的第二十一届中国国际高新技术成果交易会在深圳开幕。

一直以来，高交会不仅是“中国科技第一展”，还是我国高新技术领域对外开放与合作交流的重要窗口和平台。经过多年发展，国际化成为高交会最显著的趋势，使高交会在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用，其“国际范儿”越来越浓。

高交会组委会副主任兼秘书长、深圳市副市长王立新表示，本届高交会将继续围绕国家“一带一路”倡议，加大对沿线国家政府、商协会、行业组织、重要嘉宾的邀请力度，打造“一带一路”专馆。邀请海外知名的企业、高校、科研机构、创新载体等参展高交会，邀请海外知名的科学家、企业家、经济学家等国际人士参与高交会。举办一系列促进海内外技术方和资金方沟通交流的会议活动，达成更多国际经贸合作，并将积极探索新的国际合作模式。

11月12日，记者从本届高交会新闻发布会上获悉，本届高交会凸显开放合作的特点，44个国家和国际组织、68个境外团组将参展，参展国家数量创历史新高。总展览面积14.2万平方米，吸引了3300多个海内外展商、约1万个项目参展，各项活动将超过250场，预计将有超过100个国家和地区的客商和观众到会。数据显示，在阿根廷、澳大利亚、奥地利、巴林、日本、韩国、美国、欧盟等44个参展国家和国际组织中，有37个国家来自“一带一路”沿线。

值得关注的是，今年匈牙利与高交会结成“重要合作伙伴”关系，将作为高交会重要合作伙伴深度参与高交会。在去年高交会上，匈牙利的SignAll公司展示了手语自动翻译系统，这是人工智能领域在语音识别和面部识别技术以外，诞生的新的技术突破和创新。匈牙利展团还带来了智能交通监控系统、即时视频直播和视频交流平台等新产品新技术。本届高交会，匈牙利驻华大使馆、匈牙利创新与科技部联合组团，将携匈牙利企业展示信息通讯、人工智能、生物医药等领域的产品参展，期间还将通过设立“匈牙利日”“匈牙利展台开幕式”等方式，积极探索新的国际合作模式。

高交会在立足深圳，不断吸引海外展商的同时，多年来还大力实施推动中国企业“走出去”战略。自2005年高交会首次走出国门以来，高交会国际化步伐不断加大，已先后在奥地利、西班牙、芬兰、比利时、俄罗斯等国家举办活动，有力地促进了中外企业在科技领域的交流与合作。

作为高交会的重要内容和实施国际化战略的重要配套活动，今年7月，第二十一届高交会海外分会在爱尔兰、克罗地亚和塞尔维亚相继举办，吸引了众多海内外企业参与，通过高端论坛、高层会见、企业配对洽谈、中外企业家对话以及实地调研等一系列主题活动，聚焦新一代信息技术、人工智能、生命科学、金融投资等热点话题。其中，深投控、深圳湾科技、深圳高新投等10余家深圳市属国企“组团”参与了本次高交会海外分会的各项交流活动。深圳湾科技发展有限公司董事长邱文表示，深圳湾科技园区有非常多这方面的企业产业资源，包括中国移动、中国电信的5G创新中心、智能硬件创新中心等，希望有更多的欧洲企业能够参与进来，共同打造更加丰富的产业链。

(责编：杨曦、庄红韬)