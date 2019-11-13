“全球PPP50人”论坛：PPP市场发展将迎来又一个机遇期

11月12日，2019“全球PPP50人”论坛第二届年会在北京举行。论坛围绕近年来我国政府和社会资本合作（PPP）改革的宏观方向、预算管理、金融支持等热点难点问题进行讨论，促进PPP正本清源、规范发展。
该论坛由财政部、北京大学指导，北京大学PPP研究中心主办。会上，主办方发布了《北京大学?中国PPP指数（2018）》、《北京大学?中国PPP市场蓝皮书（2019）》（以下简称蓝皮书）等研究成果。
蓝皮书认为，2019年我国PPP市场发展继续企稳前进，政策空间持续向好，投资信心逐步回暖，正本清源和规范发展的理念得到进一步强化， PPP市场发展将迎来又一个机遇期。
2018年下半年以来，管理库中PPP项目数和投资额增长较为明显。 蓝皮书分析，目前监管的着力点意在充分发挥政府投资作用的基础上，提高政府投资的效益，对内规范化政府的投资行为，对外激发乃至撬动社会资本积极性。尽管传统基建领域仍是PPP发力的主要方向，体量增长主要源于市政工程和交通运输等领域，但PPP模式在生态环境综合治理、文化旅游、产业新城等领域也具有广阔的发展空间，符合国家的战略方针。
蓝皮书认为，PPP模式可以成为满足巨大基础设施和公共服务领域投资需求、促进政府职能转变、推进财政投融资改革、提高公共治理能力的有效抓手。
蓝皮书表示，推进PPP模式统一立法对于提升项目落地率、协调各相关政府部门间关系、提升政府公信力、降低财政风险和社会运作成本等具有重要意义，亟需建立统一的PPP立法来解决PPP工作中出现的各类问题。
PPP与政府“花钱必问效，无效必问责的”的预算管理理念高度契合。蓝皮书认为，政府如何监督社会资本和项目公司，重要抓手就是绩效管理，这是财政补贴及合作期限调整的重要依据，也取决于考核结果。因此，PPP项目基于全生命周期的绩效管理变得日益重要和迫切。（曾金华）
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