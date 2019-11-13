原标题：未来的中国“海阔鱼大”

“参与进博会是我们与中国同呼吸、共命运、齐发展的荣誉。第二届进博会印证中国机遇就是全球机遇，未来的中国‘海阔鱼大’：这是一片越来越开放的大海，拥有‘海阔凭鱼跃’的胸怀和气度；这里也是浩瀚无垠的机遇之海，将让越来越多寻求创新和发展的企业‘如鱼得水’。”欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞谈到此次参展感受时如此描述。

欧莱雅是本届进博会日化行业最大展商、参展商联盟副主席单位。欧莱雅在11月6日就确认了第三届进博会的参会意向。进博会期间，欧莱雅展位吸引了大量观众驻足体验。

高通公司在此次进博会上全方位展示了携手中国合作伙伴在5G和人工智能等领域的合作成果。自开展以来，高通展位接待了超过7万人次参观。高通中国区董事长孟樸表示，本届进博会充分印证了5G在中国快速发展的势头，“借助进博会这一开放合作的平台，通过与业内合作伙伴的深入交流，高通更加明确了后续的产品策略和规划，有助于其携手生态伙伴加速推进5G在中国乃至全球的发展与部署”。

“当我们在明年第三届进博会见面的时候，再来回顾5G、无线通信行业，以及人工智能产业，我相信会有更大的发展。高通对此非常有信心，我们有机会和中国产业一起合作、一同走上更高的台阶。”孟樸说。

强生公司是进博会参展商联盟副主席单位，也是医疗器械及医药保健展区最大的参展商之一。首届进博会之后，强生在医疗器材、制药、消费品三大业务领域的很多国际领先的创新产品和医疗解决方案都在中国加速落地。今年，强生继续通过进博会这一重要平台，全方位地展示公司全线业务的近千款创新产品和高新科技。其中，有相当一部分是全球首发或中国首发的产品。

本届进博会期间，强生与几十家国内知名医院及经销商签署了采购备忘录。“进博会是中国扩大开放、优化营商环境实实在在的举措。更多展商的参加、更多创新产品的展示也是今年进博会比去年更有吸引力的佐证。通过这一重要平台，更多的中国客户和老百姓了解了强生全球领先的创新产品。”强生中国区主席宋为群说，强生已作为第三届进博会首批正式签约企业继续参加明年的进博会。

“进博会是一个为社会各界创造互惠利益的重大机遇，在营造更开放的贸易环境与投资、丰富产品种类、促进科技与文化交流、建设可持续发展的环境等方面具有举足轻重的作用。进博会象征着中国对外开放水平的速度和高度，在推动各国科技创新和商业发展方面发挥着关键作用。”玛氏箭牌中国区总裁麦伟坚表示，对于玛氏及其他跨国企业来说，公司得到了更全面地展示，也更利于广泛地了解本土需求。(记者 朱 琳)

(责编：庄红韬、杨曦)