财政部新增“贫困县退出”等专项扶贫资金绩效指标 

人民网北京11月13日电 近日，财政部联合国务院扶贫办印发了《关于调整<财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表>的通知》，对财政专项扶贫资金绩效评价指标进行了调整。据财政部官网消息，此次调整将进一步完善财政专项扶贫资金绩效评价指标，充分发挥绩效评价对财政专项扶贫资金使用管理的导向和激励作用。
此次调整主要涉及三方面内容：一是充实了资金使用效益的评价内容，新增“贫困县退出”等指标，引导推动各地在资金使用效益上下功夫，进一步加强“指挥棒”作用。二是提高了抽查项目数量，增加了抽查的广度和深度，使对工作成效的评价更加客观准确。三是加强对突出问题的扣分力度，建立严重问题不得评优的机制，强化了标尺作用。
据了解，下一步，财政部将会同国务院扶贫办等部门，加强政策培训，严格按要求组织好年度绩效评价工作，不断提升财政专项扶贫资金绩效管理水平。
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