既是世界工厂 又是世界市场(经济新方位·70年数据说明什么)

图为上海洋山深水港四期自动化码头。2018年码头吞吐量实现201万标准箱。

本报记者 吕 莉摄

对外经贸是连接国内经济和世界经济的纽带。新中国成立70年来，从11.3亿美元到4.6万亿美元，我国成长为全球货物贸易第一大国，对外贸易实现历史性跨越，形成了全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。进入新时代，我国对外经贸发展走势如何？又该如何进一步做好外贸工作？记者采访了业内人士和专家。

去年突破30万亿元——

货物贸易提质增效

首次突破30万亿元大关，占全球份额达11.8%，这是去年我国货物进出口规模交出的高分成绩单。登高望远，就“量”而言，未来我国货物贸易能否再迈上新台阶？

“我国货物贸易规模仍然有继续扩大的空间，这是进出口共同作用的结果。”对外经贸大学中国WTO研究院院长屠新泉说。看进口，我国制造业仍在快速发展，对外国自然资源、资本品的需求持续增长；居民消费能力不断提高，消费需求日益多样，对外国消费品的需求也在快速增长。看出口，我国制造业的全产业链优势将维持一段时期，中低端消费品的竞争力仍然较强，而中高端资本品、消费品的研发和生产能力也在不断提高；随着“一带一路”倡议、自贸区战略等深入实施，外国需求与国内产能的对接将更加顺畅。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云有同样判断：“随着我国国民收入日益增加，以及构建更高水平的对外开放新格局，未来我国货物进口贸易规模将加速扩大”。但他同时指出，考虑到外部需求增长趋缓、我国生产要素成本上升等因素，未来货物出口贸易保持较快增速的难度较大。

再看“质”，未来我国货物贸易商品结构是否会继续优化升级？

根据商务部数据，今年1—10月，机电产品出口占比达58.3%。其中，集成电路、光伏、挖掘机、医疗器械等高质量、高技术、高附加值产品出口保持快速增长。

“结构优化升级将力度不减、步伐不停。这表现在主要出口商品由以往的劳动密集型制成品或加工组装的机电产品为主，逐步转向高附加值的中间产品和资本品为主，同时消费品出口也由以往的代工转向自主品牌、自主设计的中高端消费品。”屠新泉认为，未来对外贸易的主流将是大型机械设备、机电产品的核心零部件、高端时装、电子产品等。

高凌云认为，应多措并举促进外贸提质增效。跟踪技术发展前沿，加大和境外研发机构在新兴科技的技术研发、标准制定、产品制造等领域开展合作的力度；鼓励国内企业尤其是制造业加速转型升级，着力提高出口产品的质量、档次和附加值；促进加工贸易转型升级，向品牌、研发、分拨和结算中心等产业链高端延伸。

前三季度超4万亿元——

服务贸易创新发展

当前，服务贸易正日益成为对外贸易发展和对外开放深化的新引擎。未来我国服贸发展走势如何？

今年前三季度，我国服务进出口总额超4万亿元。“未来我国服贸规模还会攀升，在对外贸易中的地位与比重还会提高。”北京第二外国语学院经济学院副院长罗立彬分析指出，我国“人均中等，总量第二”的独特国情，在发展服务贸易方面有可能同时发挥“比较优势”和“本地市场效应优势”。

“人均收入中等水平”，说明我国能在服务全球化和全球服务外包浪潮中承担一些具备比较优势的环节，促进服务出口。近年来，离岸服务外包占新兴服务出口的比重一直在70%左右。同时，我国社会消费品零售总额为全球第二，且与第一的水平越来越接近。巨大的国内市场支撑我国在一些规模经济效应明显的生产性服务领域具有本地市场效应，国内服务提供商在服务过程中有可能培育出国际竞争力，比如移动支付领域的一些产品。

人民日益增长的对美好生活的需要也为发展服贸带来机遇。当前，人们的需求重点从可获得性向品质、多样性过渡。这将吸引国外服务提供商进入，带来服务进口；并在竞争中提高我国服务提供商质量，促进服务出口。

今年前9月，我国企业签订服务外包合同额8864亿元，增长4.4%，这是新兴服务贸易亮点纷呈的一个侧面。在高凌云看来，受供给侧结构性改革和消费升级产生的新服务需求、数字技术的应用革新、针对新兴服贸的开放举措出台等利好因素影响，未来我国新兴服务贸易有望继续保持高速发展，成为推动整体服务贸易增长的主要力量，并带动服贸结构优化。

上半年730亿美元——

利用外资稳步增长

前不久联合国贸发会发布的报告显示，2019年上半年我国吸引外资730亿美元，较去年同期增长4%，继续成为全球第二大外资流入国和外资流入最多的发展中经济体。未来我国是否会继续保持对外资的强吸力？

“未来引进外资规模必将继续扩大。”屠新泉说，我国近年来积极扩大对外资开放，努力改善营商环境，全面落实外商投资企业的国民待遇，尤其是在以往开放相对谨慎的服务业领域，近年来开放力度显著加大。日前，世界银行发布《全球营商环境报告2020》，我国营商环境排名跻身全球前40，连续两年被列入全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体，这是对我国改革开放和经济前景投出的信任票。

对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川也认为，我国完整的产业配套能力、庞大的市场规模、持续改进的知识产权保护制度、谋求转型升级和高质量发展的稳健经济体系，必将对外资产生强大的吸引力，外商也将长期看好在我国投资的前景。

外资是经济发展重要动力之一，未来如何利用好外资来助力我国经济实现高质量发展？

高凌云认为，我们要多管齐下“稳外资”：区分市场寻求、要素寻求等不同类型的外资，因类施策，做好分类管理；完善外商投资企业知识产权保护，做好外商投资法的配套法规和规章的制定；深入推进赋予自贸试验区更大改革自主权，继续缩短外商投资负面清单；进一步降低企业的制度性交易成本，并推动有关法律、法规和政策同国际接轨，培育国际领先的营商环境；拓展双边或多边投资协定的谈判工作，特别是做好与中国资本流向地的贸易、投资协定商签或升级工作。

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 03 版）

(责编：曹昆)