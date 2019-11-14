福建“快农贷” 惠农又避险

制图：张丹峰

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受制于抵押、担保的高门槛，农民融资难、融资贵的老大难问题，多年困扰“三农”发展。

在福建，金融机构依靠大数据技术对农户信用状况进行精准“画像”，推出可免抵押、免担保、低利率的农户贷款产品“快农贷”。截至10月底，“快农贷”已惠及农户15.28万户。

福建省龙岩市上杭县古田镇，红色旅游人气正旺，农家乐行情看涨。八甲村村民张丽华，开始盘算扩大自家农家乐规模。房屋装修改造，既做餐饮，又做民宿，初步测算，投资大约需要70万元。

“以前贷款得求人担保，如今‘快农贷’一下子授信30万元，随借随还，资金没压力。”张丽华言语间满是喜悦。

免抵押，免担保，低利率——过去3年时间，超过15万户福建农民享受到了这款由农行福建省分行推出的农户贷款产品的便利。截至10月底，其贷款余额达208.9亿元，不良贷款仅17笔，不良率不到万分之一，远低于风险警戒线。

低门槛，广覆盖，这款“快农贷”，为啥能避险？

近两年累计放款量是前5年农户贷款余额的3倍

福建省连江县，水产产值位列全国县域第二，仅鲍鱼养殖一项，去年就达60亿元。然而，对于鲍鱼养殖大村大建村的村民而言，产业虽然红火，资金需求也大，想去银行贷款，始终是难题。

养殖大户郑尚照一共养了6台鲍鱼，每台500箱。行情虽然不错，但每到用钱高峰时，常为借款周转发愁。“贷款主要靠镇上的房产抵押，但镇上有房的村民并不多。”农行福州连江支行行长助理黄继辉告诉记者，因为缺乏合适的金融产品，大建村能贷到款的农户很少。

2016年开始，农行福建省分行试水普惠性金融产品“快农贷”，围绕特色农业产业，设计具体授信模型，免抵押、免担保、低利率，甫一推出，便深受农户欢迎。

去年，凭借鲍鱼养殖产业的“快农贷”产品，郑尚照拿到了30万元授信，“当时正是买鱼苗的时候，花钱最多，30万元用来周转，足够了。”更满意的是利率——年利率仅为5.655%，贷款期间自助用信、随借随还。在此之前，他的资金周转主要靠民间借贷，每个月的借款利率就要15‰。

长汀县“王百田农场”老板王炳淇，则感激于“快农贷”的便捷。今年5月17日，一场洪水让他的火龙果大棚遭了殃。大棚投资大，30多亩就耗资100多万元，他甚至为此卖掉了城里的住房。救灾正缺资金，不想仅3天时间，他就拿到了“快农贷”的10万元授信，解了燃眉之急。

日益发展的乡村产业，亟须低门槛的普惠性金融支持。记者了解到，“快农贷”推出3年来，不论是授信农户数量，还是放款总量，均呈井喷式增长。截至10月底，“快农贷”已惠及农户15.28万户，乡镇覆盖率高达94%；近两年累计放款量是前5年农户贷款余额的3倍。

依托大数据为信用“画像”

免抵押、免担保，风险怎么控制？农行福建省分行行长黄海认为，农户贷款的风险把控关键在两个方面，一是贷给谁，二是贷多少。“只要把握好‘以从事特色产业经营的农户为真主体，以符合行业需求的资金额度为真需求，以用于开展生产的资金用途为真用途’，是可以有效控制风险的。”黄海说。

解决“贷多少”，先要解决“贷什么”。产业有特色，发展势头好，授信才有底气。农行福建省分行围绕福建十大优势特色农业，结合各地特色，确定具体支持产业。蜜柚是漳州市平和县的主导农业产业，去年产值近60亿元。在确定信贷支持后，农行相关部门又仔细测算了柚农生产成本，同时参考柚农近两年的资金交易流水记录、信用状况等，最终确定授信模型，明确了“贷多少”的问题。

通过综合考虑农产品近年来的生产规模、投入成本和市场价格等因素，农行福建省分行建立了200多个特色产业的授信模型，其单户授信额度一般在10万元以内，对其他单户授信额度超过10万元的，可结合自然人保证担保、抵押、政府增信等担保方式。“根据我们调研，对大多数农户，10万元能基本满足其种植养殖的资金需求。”黄海介绍，对从事具有较强影响力和竞争力，经营规模大、投入大、价值高的农产品种养农户，单户授信额度可提高到30万元。

依靠大数据技术确定的“白名单”，“快农贷”精准解决了“贷给谁”的问题。“白名单”的基础数据来源多样，既有政府部门、行业协会提供的农户资料，又有村两委和基层支行掌握的农户情况。最终确定还需实地走访，进村入户，挨家核实。“既要看产业、看收入、看资产，还要问邻里、问村干部，没有问题后才能纳入‘白名单’。”农行长汀支行客户经理李文慰说，入户调查是为了严把数据关，给客户信用情况精准“画像”。

经多方核实，截至目前，纳入“白名单”的福建省农户约18.6万户。“这是最基础的第一手资料，有了这个数据库，结合客户资金流、信息流等，我们做好‘快农贷’业务就更有底气。”农行福建省分行农户金融部副总经理林少伟说。

融资成本至少降两个百分点

在拿到“快农贷”8万元的授信后，长汀县大同镇鑫福家庭农场农场主刘鑫福决定，以后“一心一意”使用“快农贷”。“以前也在其他金融机构贷过款，可‘快农贷’给我的年利率只要5.22%，是我以前贷款的一半，这个账，谁不会算？”刘鑫福说。

记者了解到，由于缺乏合适金融产品，农户以往贷款不仅门槛高，利率也偏高。“快农贷”年利率最低3.915%，最高不超过5.655%。采访中，不少农户表示，“这是一个农民用得起的利率”。事实上，由于“快农贷”采取线上用款，随借随还，灵活便捷，利率以天计算，实际成本还要更低。

“快农贷”的推出，明显降低了农民的融资成本。以平和县为例，据不完全统计，平和县柚农的融资规模达25亿元，“快农贷”推出以来，当地的融资成本至少降低2个百分点，可为柚农节约融资成本达5000万元。如今，在福建不少县市的广大农村地区，“快农贷”带来的“鲇鱼效应”已经初显：有了竞争者的加入，其他金融机构也纷纷推出利率优惠吸引农户。

连江县大建村鲍鱼养殖户石财喜，今年决定再增加1台鲍鱼的养殖，为此将新增投资约20万元，“有‘快农贷’支持，胆子也可以大一点。”石财喜的乐观，代表了很多农户的想法：产业势头不错，资金周转没有后顾之忧，加快发展的信心自然更足。

随着业务向纵深推进，农行福建省分行也在不断丰富“快农贷”的适用模式。前不久新推出的“综合经营模式”，经过在长汀成功试点，陆续在全省铺开。综合经营模式，满足从事多种经营、兼业经营的农户需求，又进一步扩大了“快农贷”的业务覆盖面。“我们有信心在未来5年，让‘快农贷’惠及农户50万户，贷款余额达500亿元。”黄海说。

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 10 版）

(责编：杨光宇、曹昆)