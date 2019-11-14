未发行法定数字货币 也未授权任何平台交易

本报北京11月13日电 （记者王观）近期，网传消息称中国人民银行已发行法定数字货币，更有个别机构冒用人民银行名义，将相关数字产品冠以“DC/EP”或“DCEP”在数字资产交易平台上进行交易。对此，人民银行13日发布公告称，人民银行未发行法定数字货币（DC/EP），也未授权任何资产交易平台进行交易。

人民银行表示，人民银行从2014年开始研究法定数字货币，目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 10 版）

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