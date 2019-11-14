优化中小企业创新法治环境（金台锐评）

帮助中小企业走出技术创新发展的瓶颈、提升技术创新实效，需要以立法与执法为抓手

中小企业是国民经济和社会发展的生力军，在促进经济增长、调整产业结构、普惠民生等方面都发挥着重要作用。近年来，党中央、国务院高度重视中小企业的发展与保护，陆续出台了一系列政策措施，着力打造良好的营商环境，为中小企业健康发展注入动力、提供保障，有效激发了中小企业活力和发展动力。

但中小企业在市场竞争中往往面临资金短缺、技术薄弱、机会不均等问题，从而存在创新发展能力不足的情况。中小企业的生存和发展空间更加需要法律与政策的扶持。

党的十九届四中全会提出，营造各种所有制主体依法平等使用资源要素、公开公平公正参与竞争、同等受到法律保护的市场环境。

建构立法与执法的双重保护机制，为中小企业营造技术创新研发所需要的法治环境尤为重要。

在立法方面，需要建立以保护与扶持中小企业发展为宗旨、以激发中小企业技术创新研发动力为目标的法律规则，营造良好的技术创新环境。随着科学技术迅猛发展，市场竞争日趋激烈，调动技术创新研发的内在动力是真正全面提升中小企业核心竞争力的关键所在。因此，在完善相关法律、政策之前，要针对中小企业技术创新研发活动中存在的现实问题和具体需求进行充分调研与分析论证，并以此为基础修改完善现行法律、政策，提升法律、政策的实效性与可操作性。

在执法方面，应加强对中小企业技术创新过程中技术成果的保护，充分发挥知识产权法律制度在激发技术创新动力方面的功能作用。政府可以借助互联网、大数据等科技手段，通过源头追溯、实时监测、在线识别等举措，强化知识产权保护。而在司法机关依法裁判过程中，应当坚持“使违法者受罚、守法者受益”的司法准则，加快建立侵权惩罚性赔偿制度，提高违法成本，保护中小企业创新研发成果，为建立中小企业技术创新研发培育机制提供司法保障，逐渐形成中小企业健康发展所需要的知识产权归属与保护法律制度。

法治是激活中小企业技术创新研发动力的助推器，帮助中小企业走出技术创新发展的瓶颈、提升技术创新实效，需要以立法与执法为抓手，为中小企业技术创新研发提供完善的立法支撑，营造良好的执法环境。

（作者单位：北京习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）

《 人民日报 》（ 2019年11月14日 19 版）

(责编：杨曦、庄红韬)