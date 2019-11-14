中国全球朋友圈越扩越大

图为西安铁路集装箱中心站，“长安号”国际货运班列从这里始发。

本报记者 刘 龙摄

中国与希腊发表联合声明加强全面战略伙伴关系，第二届中国国际进口博览会交出漂亮成绩单，区域全面经济伙伴关系协定领导人会议谈判取得重要突破……11月以来，中国相关的国际“大新闻”频频引起世界各国关注。是什么支持着中国的全球伙伴越交越多、国际朋友圈越扩越大？

“中国继续弘扬伙伴精神，沿着对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路坚定前行，努力推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，深化同周边国家关系，加强同发展中国家团结合作。”《新时代的中国与世界》白皮书中给出答案：中国不断提升伙伴关系的含金量，不断拓展全球朋友圈。

大国关系： 国际风云压舱石

“大国是关键，周边是首要，发展中国家是基础，多边外交是重要舞台。这是中国自2004年至今始终坚持的外交布局。”中国政法大学政治与公共管理学院教授李群英在接受本报记者采访时表示，中国积极推进大国协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。

白皮书中，中国与美国、俄罗斯以及欧洲各国的关系被突出强调。中国人民大学教授王义桅在接受本报记者采访时表示：“中国、美国、欧洲是世界三大经济体，也是全球化三大中心；中国、美国、俄罗斯代表世界三大军事力量，在国际安全和世界多极化格局中承担重要角色。因此与美国、俄罗斯、欧洲的关系是中国最为重要的大国关系。”

“高水平的中俄关系造福了两国人民，堪称当今世界大国、邻国和谐共处的典范。”中国国家主席习近平这样阐述中俄关系的重要意义。

据加拿大《环球邮报》报道，中俄两国找到了越来越多的共同目标，两国对于世界应当如何运转有着共同的看法——世界应当是多极的，各国应当是平等的。

11月6日，在中法经济峰会闭幕式上，习近平主席指出：“中国始终从战略高度看待中欧关系，愿同法国和欧洲一道，坚定支持多边贸易体制，反对保护主义、单边主义，构建自由开放的贸易和投资政策环境，为促进世界经济增长注入动力。”

据俄罗斯卫星通讯社报道，中国与欧洲发展投资合作，为欧洲经济发展带来动力。中国不寻求政治目的，只为推进经济，这点让欧盟感到满意。

“中欧交流日趋活跃，成为世界文明交流的典范。”李群英认为，中欧全面战略伙伴关系建立16年来，现在已形成全方位、多层次、宽领域交流合作的良好格局，构建中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系取得长足进展。

与邻为善： 中国发展惠周边

“中国视周边为安身立命之所、发展繁荣之基，始终将周边置于对外交往的首要位置，以促进周边和平、稳定、发展为己任。”白皮书直言中国对周边国家关系的态度与责任。

“中国践行亲诚惠容的周边外交理念和以邻为伴、与邻为善的周边外交方针。”李群英认为，中国对周边外交日益重视，不仅提出了外交新理念，而且向世界提供了最大的公共产品。

“一带一路”倡议获得周边国家广泛认可，亚投行成员数量增至100个，中国与东盟国家“南海行为准则”磋商迈出关键一步，中国与老挝签署构建人类命运共同体双边合作文件……“亲诚惠容”的外交理念落到实处，中国用合作项目的累累硕果证明：中国诚心诚意对待周边国家，积极编密共同利益网络，愿与周边国家共同发展。

马来西亚“市场前沿”网站称，中国提出的“一带一路”倡议对东盟国家来说，是非常重要的长期增长动力，共建“一带一路”将为东盟带来更多的动力和更长期的结构性变革。

11月4日，一张中国与东盟等16国领导人“手拉手”的合影登上多国媒体。这张拍摄于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议的照片寓意非凡。在这次会议上，15个成员国结束全部文本谈判以及实质上所有市场准入谈判。这也标志着覆盖全球人口44%、全球贸易40%、全球GDP30%的世界最大自贸区呼之欲出。

“周边是中国安身立命之所、发展繁荣之基。周边国家发展好了，我们才能安全稳定。”王义桅认为，中国真诚对待周边国家，以自身发展带动周边发展，开展国际产能合作、边境贸易、基础设施互联互通、电子商务合作等，帮助周边国家搭上中国发展的便车，实现弯道超车。

真实亲诚： 团结合作共发展

“广大发展中国家是中国和平发展的同路人。”白皮书中写道，“中国秉持真实亲诚理念和正确义利观，加强与发展中国家团结合作。”

“在联合国193个会员国中，发展中国家有140个左右，世界上将近80%的人口生活在发展中国家，发展中国家的发展状况代表整个世界和平发展的水平。”李群英认为，中国坚持和践行正确义利观，对不同地区的发展中国家提出不同理念。比如：对非州，中国强调建立真实亲诚的中非关系；对拉美，强调构建“五位一体”的中拉关系新格局；对中东，强调构建中国特色的中东外交新格局等。

“中国是世界上最大的发展中国家，与广大发展中国家面临着共同的发展任务，肩负着共同的发展使命，拥有共同的身份。”王义桅说，中国提出并践行正确义利观，对其他发展中国家不仅采取合作共赢的理念，更是坚持“义”字当头，为欠发达国家提供力所能及的援助，在农业、基础设施、教育、医疗卫生、人力资源开发合作、清洁能源等领域的援助不断增强。

在刚刚闭幕的第二届中国国际进口博览会上，181个国家、地区、国际组织与会，3800多家企业参展，按一年计累计意向成交711.3亿美元，比首届进博会增长23%。中国对外开放的大门越来越敞开，中国发展的硕果与世界各国分享。

二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤、上合组织青岛峰会、中非合作论坛北京峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛……如今，同中国签署“一带一路”合作文件的国家增至137个、国际组织增至30个。中国与其他发展中国家共享经济发展机遇，也为发展中国家在国际舞台积极发声。

正如巴西共产党副主席沃尔特·索伦蒂诺所说，中国通过合作共赢方式实现新时代的全球化，为发展中国家带来更多共同发展机会。

(责编：杨曦、庄红韬)