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九部门绘就港口建设发展蓝图 2050年全面建成世界一流港口

记者 王璐 北京报道

2019年11月14日08:27  来源：经济参考报
 
原标题：九部门绘就港口建设发展蓝图 2050年全面建成世界一流港口

　　11月13日，交通运输部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、应急部、海关总署、市场监管总局和国家铁路集团联合印发了《关于建设世界一流港口的指导意见》（以下简称《意见》），勾勒出“三步走”的蓝图，提出六个方面的19项重点任务，目标是到2050年，全面建成世界一流港口，形成若干个世界级港口群，发展水平位居世界前列。

　　值得注意的是，《意见》明确加强政策支持。加快研究建立港口发展长效资金保障机制。采取多元化筹资方式，鼓励社会资本设立多式联运产业基金；利用中央、地方资金等现有资金，支持港口多式联运和安全、绿色、智慧发展。对纳入港口总体规划和运输结构调整计划的项目，符合国家重大战略的，加大支持力度，保障合理用海、用地需求，纳入环评审批绿色通道，加快审查审批进度。加强指导督促，协调解决企业发展难题。

　　交通部有关负责人指出，目前，我国港口在总体规模、作业效率、科技创新等方面处于世界前列，但与经济社会发展要求和人民群众期待相比，还存在区域港口发展不平衡、绿色发展水平不高、安全基础不牢等问题。与世界先进港口相比，我国港口综合运输体系的枢纽功能有待强化，在专业物流、现代服务功能等方面存在差距；口岸物流通关便利化程度、口岸营商环境有待进一步改善；在多式联运，特别是集装箱铁水联运方面也有较大差距。

　　针对港口枢纽功能有待强化的问题，《意见》提出了系统优化供给体系、提升港口综合服务功能、以多式联运为重点补齐短板等重点任务。到2025年，集装箱、干散货重要港区铁路进港率达到60%以上，矿石、煤炭等大宗货物主要由铁路或水路集疏运；到2035年，重要港区基本实现铁路进港全覆盖，港口集装箱铁水联运比例显著提升。

　　事实上，多地早已对此进行谋划。《山东海洋强省建设行动方案》明确，将深入实施世界一流港口建设行动，以打造世界一流海洋港口为目标，全面建设山东国际航运中心。《关于天津港建设世界一流港口的实施方案（2019—2023年）》提出，将天津港作为国家的核心战略资源和京津冀、“三北”地区的海上门户，将围绕建设北方国际航运核心区目标，打造世界一流的智慧港口、绿色港口。

　　伴随着“世界一流”港口建设的推进，山东、江西、辽宁、安徽、浙江等多地重组整合升温。国家发改委综合运输研究所副研究员陆成云在接受《经济参考报》记者采访时表示，在整合过程中，应着重关注区域经济协同和一体化的关联架构设计与形成的问题。

(责编：杨曦、庄红韬)
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