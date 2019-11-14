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“直播带货”问题频出须严把产品质量关

2019年11月14日08:30  来源：经济参考报
 
原标题：“直播带货”问题频出须严把产品质量关

　　据媒体报道，天猫“双十一”淘宝直播的爆发让超过50%的商家都通过直播获得新增长。巨大的利益诱惑，让直播带货“火”起来的同时，也出现不少问题：直播带的“货”假冒伪劣产品频出；主播在直播的时候涉嫌夸大甚至虚假宣传。

　　网民“董云龙”表示，网络直播的带货广告，不同于电视购物和电视广告，前者更有即时性和随机性，且基本在没有通过有效审核的情况下就播出去了。部分主播为了赚取广告费，存在虚假宣传的现象，直播带货的某些三无产品，有可能对消费者的健康造成损害。

　　网民“默城”表示，相关网红在带货时，要有一定的分辨力，不能什么产品都接，要遵守法律法规，对得起自己的良心。一方面，要保证广告宣传用语，是契合产品本身事实的；另一方面，由于网络直播缺乏后续审核保障，所以在正式直播之前，一定要做好相应的审核和验证。

　　“做生意讲究的是一个买卖平等，货真价实，直播带货也不能避开这个规律。”网民“东树”表示，当前除了少数头部主播拥有自己的团队，多数中小主播都是商务审核直播一把抓，对于要直播的货物缺乏相应的审核，出于经济利益考虑，对于和商家的合作少有拒绝，这就导致直播带货的产品频频“翻车”。

　　网民建议，直播带货一定要做好审核和监督工作，别让网红带货这个新平台，被假货钻了空子，甚至成为“虚假宣传”新土壤。监管部门应加强对主播平台的监督，打通消费者维权的渠道，甚至可以建立直播带货的专门维权窗口及电话，做到早发现、早治理。

　　网民“杨辉”表示，网络主播也应对其销售的产品质量负责，如果宣传的产品与其实际质量不相符，导致消费者权益受损，主播也应承担相应的法律责任。

　　（记者 刘超 整理）

(责编：杨曦、庄红韬)
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