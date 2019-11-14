原标题：期待成色更足的“金色十年”

在当前国际上贸易保护主义和单边主义升温的情况下，金砖国家如何聚焦创新促进经济增长、如何继续推动多边主义、如何更好打造金砖合作第二个“金色十年”是本次会晤的主要看点。世界期待金砖合作从巴西利亚再出发，实现新的飞跃。

金砖国家合作机制已走进第二个“金色十年”。金砖国家领导人第十一次会晤11月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。本次会晤主题为“经济增长打造创新未来”，主要议题包括加强科技创新合作、推动数字经济合作、打击有组织犯罪等。

合作机制不断完善

金砖国家包括中国、俄罗斯、印度、巴西、南非5个国家。2006年9月份，巴西、俄罗斯、印度和中国四国外长在联合国大会期间举行首次会晤，将一个经济概念转化为具体行动，此后每年依例举行。2009年6月份，四国领导人在俄罗斯叶卡捷琳堡举行首次正式会晤。2010年12月份，南非正式加入金砖国家，这一合作机制由最初的“金砖四国”变为“金砖五国”。

10年间，五国经济总量增长179%，贸易总额增长94%，城镇化人口增长28%，为世界经济企稳复苏作出突出贡献，也让30多亿人民有了实实在在的获得感。迈入第二个“金色十年”，金砖国家国力不断增强。据估算，2018年五国经济总量约占世界经济总量的23.52％，贸易总额占世界的16.28％。

2017年9月份，金砖国家领导人第九次会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会在厦门召开，金砖合作迈入新的历史阶段。厦门会晤的成功，宣告了金砖合作第二个“金色十年”的开启。厦门会晤的成功举行，推动了金砖合作从传统的经济、政治“双轨并进”向经济、政治、人文“三轮驱动”转变。会上，中方提出了“金砖+”的合作理念，邀请了埃及、几内亚、墨西哥、塔吉克斯坦和泰国的国家领导人与会，增加了对话会的全球代表性。“金砖+”合作模式进一步扩大了金砖国家“朋友圈”，增强了金砖合作机制的影响力和感召力。

目前，金砖国家合作机制不断完善，已经形成了以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议、外长会晤等为支撑，在广泛领域开展务实合作的多层次架构。金砖国家共同利益不断增加，合作基础不断扩大，合作势头不断上升，在重大国际事务中的沟通和协调不断加强。

美好愿景变为现实

近年来，有的金砖国家受内外复杂环境影响，在发展上遇到了一些问题，经济增速放缓。在此情况下，诸如金砖国家经济“褪色”、合作将“散架”的杂音不时出现。而事实是，10年间，金砖国家在世界经济总量中的占比从12%上升到23%，对世界经济增长的贡献超过50%。金砖国家发展成色十足，“褪色”之说站不住脚。

金砖国家间的合作更是不断走深走实。2018年7月26日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡举行。五国领导人围绕“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”主题，就金砖国家合作及共同关心的重大国际问题深入交换看法，达成广泛共识。会晤发表约翰内斯堡宣言，强调建设开放型世界经济的重要性，就维护多边主义、反对保护主义发出明确信号，决定启动金砖国家新工业革命伙伴关系，深化经贸金融、政治安全、人文交流等领域的合作。作为发展中国家和新兴市场国家的代表，金砖国家在此次会晤上展现出了广大发展中国家和新兴市场国家加强团结、共克时艰的向心力和凝聚力。

世界期待“金砖方案”

金砖国家领导人第十一次会晤11月13日至14日在巴西首都巴西利亚举行。世界期待看到金砖机制如何发挥应有作用、积极应对当今世界面临的各种挑战，这次会晤备受各方期待。

外交部副部长马朝旭表示，当前，越来越多的国家将目光投向金砖，期待金砖国家为国际社会增添新动力，注入正能量。中方期待会晤取得四方面成果：一是深化伙伴关系，保持金砖合作的积极势头；二是共同维护多边主义，完善和加强全球治理；三是顺应新工业革命潮流，助力五国经济转型升级；四是丰富务实合作内涵，巩固“三轮驱动”合作架构。

维护多边主义，完善全球治理，世界期待“金砖方案”。在日前举行的“2019金砖国家智库国际研讨会”上，中外学者一致认为，金砖国家都有在全球治理中发挥更大作用的愿望，应共同倡导独立、公正、透明的全球治理原则，加强同其他新兴市场国家、发展中国家和国际组织的合作，共同反对保护主义、单边主义、霸凌主义，维护开放型世界经济体系，在贸易投资、数字经济、科技创新、能源资源、基础设施建设等领域继续加强合作、发挥影响，引导全球治理进程，维护新兴市场国家和发展中国家利益。

金砖国家智库合作中方理事会秘书长栾建章表示，目前全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称前所未有，造成日益严峻的治理赤字，突出表现为改革赤字、规则赤字、责任赤字等现实问题。金砖国家应加强团结合作，共同捍卫多边主义，共同推进国际关系民主化。

作为最大的发展中国家和新兴市场国家，中国将继续积极参与金砖合作，同其他成员一道推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，努力为发展中国家和新兴市场国家共同发展创造更大机遇。如果说过去10年的历程，已经初步显现了金砖发展与合作的“金色效应”，那么迈向未来，金砖成色将更足，金砖国家将会绽放更加闪耀的光芒。

(责编：杨曦、庄红韬)