原标题：第二届进博会迎来国家展延展

13日是第二届中国国际进口博览会国家展延展的第一天，记者在现场看到，延展人气爆棚，互动性强的中国馆吸引了不少观众纷纷前来打卡体验。

模拟驾驶中国商飞的大型客机“冲上云霄”，操纵“深海勇士”号载人潜水器潜入海底，通过“中国天眼”FAST观测银河，在智慧家庭场景体验人工智能赋能便捷生活，在商业街体验刷脸支付的便捷，在“我与新中国互动体验区”与地标一起拍照留念、为新中国点赞……记者注意到，中国馆在国家展延展期间人气爆棚，虚拟现实、全息投影、人工智能、超大型裸眼3D等新技术让参观者可以视听、触及、参与，吸引了观众纷纷前来体验。

记者在现场看到，一些国家馆的展品边还放上了二维码，方便感兴趣的居民了解更多展品的信息。

“为突出专业化办展方向，今年的进博会没有设置社会公众日，为满足广大市民热切的观展愿望，感受精彩的进博盛会，国家展进行了延展。”上海市人民政府副秘书长、上海城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英介绍，国家展参展的64个国家全部参加11月13日到20日的延展，延展免费向公众开放。

上海市商务委主任华源介绍，通过前期网上预约，国家展延展的观展场次已全部预约完毕，观众总数40万人，参观完国家馆，观众还可以近距离感受“非物质文化遗产暨中华老字号”文化展示，并在南广场留影。

(责编：杨曦、庄红韬)