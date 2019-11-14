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10月份国民经济运行总体平稳 结构调整稳步推进

2019年11月14日10:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月14日电 （杨曦）国家统计局今日发布多项10月份宏观经济数据。数据显示，10月份我国经济运行总体平稳，结构调整稳步推进。

服务业稳定增长，现代服务业增势较好

1-10月份，全国服务业生产指数增长7.0%，与1-9月份持平。10月份，全国服务业生产指数同比增长6.6%，增速比上月回落0.1个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数分别增长16.9%和11.3%，增速分别快于全国服务业生产指数10.3和4.7个百分点。服务业商务活动指数51.4%，继续位于荣枯线以上；航空运输业、邮政业、互联网软件信息技术服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上的较高景气区间。服务业业务活动预期指数为60.3%，比上月上升1.0个百分点。

工业持续增长，新产业新产品成长较快

1-10月份，全国规模以上工业增加值增长5.6%，增速与1-9月份持平。10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.7%，增速比上月回落1.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.8%，股份制企业增长5.4%，外商及港澳台商投资企业增长2.1%。分三大门类看，采矿业增加值增长3.9%，制造业增长4.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.6%。高技术制造业增加值增长8.3%，比规模以上工业快3.6个百分点；其中医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业、医药制造业分别增长14.0%、8.5%和7.0%，比规模以上工业快9.3、3.8和2.3个百分点。光纤、太阳能电池、微型计算机设备产量分别增长59.4%、28.4%和9.4%。制造业采购经理指数（PMI）分项指数中，生产指数和供应商配送时间指数分别为50.8%和50.1%，均高于临界点。制造业生产经营活动预期指数为54.2%，位于较高景气区间。

市场销售稳步扩大，商品网上零售和服务消费趋旺

1-10月份，社会消费品零售总额334778亿元，增长8.1%，增速比1-9月份回落0.1个百分点。10月份，社会消费品零售总额38104亿元，同比增长7.2%，增速比上月回落0.6个百分点。其中，扣除汽车以外的社会消费品零售总额增长8.3%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额32744亿元，增长7.0%；乡村消费品零售额5360亿元，增长8.6%。按消费类型分，餐饮收入4367亿元，增长9.0%；商品零售33737亿元，增长7.0%。消费升级类商品较快增长。限额以上单位通讯器材类和体育娱乐用品类商品分别增长22.9%和11.5%，快于全部社会消费品零售总额增速15.7和4.3个百分点。国内旅游收入、全国电影票房总收入持续较快增长。

1-10月份，全国网上零售额82307亿元，同比增长16.4%，增速比1-9月份回落0.4个百分点。其中，实物商品网上零售额65172亿元，增长19.8%，占社会消费品零售总额的比重为19.5%，比上年同期提高2.0个百分点。

投资增长大体稳定，高技术产业和社会领域投资持续较快增长

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）510880亿元，同比增长5.2%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长4.2%，制造业投资增长2.6%，房地产开发投资增长10.3%。全国商品房销售面积133251万平方米，同比增长0.1%；商品房销售额124417亿元，增长7.3%。分产业看，第一产业投资下降2.4%，第二产业投资增长2.3%，第三产业投资增长6.8%。民间投资291522亿元，增长4.4%。1-10月份，高技术产业投资同比增长14.2%，快于全部投资9.0个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长14.5%和13.7%。社会领域投资同比增长12.9%，其中教育，文化、体育和娱乐业投资分别增长18.0%和13.8%。

新增就业提前实现全年目标，调查失业率略有下降

1-10月份，全国城镇新增就业1193万人，提前实现全年城镇新增就业1100万人以上的目标。10月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点。其中，25-59岁人口调查失业率为4.6%，与上月持平。31个大城市城镇调查失业率为5.1%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为46.8小时，比上月增加0.1个小时。

居民消费价格涨幅扩大，工业生产者价格下降

10月份，全国居民消费价格同比上涨3.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，环比上涨0.9%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨11.4%，衣着上涨1.2%，居住上涨0.5%，生活用品及服务上涨0.6%，交通和通信下降3.5%，教育文化和娱乐上涨1.9%，医疗保健上涨2.1%，其他用品和服务上涨5.5%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.5%，猪肉上涨101.3%，鲜菜下降10.2%，鲜果下降0.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.5%，涨幅与上月持平。1-10月份，全国居民消费价格同比上涨2.6%。

10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%，环比上涨0.1%。工业生产者购进价格同比下降2.1%，环比上涨0.2%。1-10月份，工业生产者出厂价格同比下降0.2%，工业生产者购进价格下降0.5%。

出口由降转升，贸易结构进一步优化

10月份，进出口总额27071亿元，同比下降0.5%，降幅比上月收窄2.7个百分点。其中，出口15042亿元，同比增长2.1%，上月为下降0.7%；进口12029亿元，下降3.5%，降幅比上月收窄2.5个百分点。进出口相抵，贸易顺差3013亿元。贸易规模持续扩大。1-10月份，进出口总额256273亿元，增长2.4%。其中，出口139840亿元，增长4.9%；进口116432亿元，下降0.4%。贸易结构继续优化。一般贸易进出口增长4.8%，占进出口总额的比重为59.3%，比上年同期提高1.4个百分点。民营企业进出口增长10.3%，占进出口总额的比重为42.4%，比上年同期提高3个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101139亿元，同比增长1.8%。

供给侧结构性改革持续推进，新兴行业利润增长较快

微观杠杆率下降，9月末，规模以上工业企业资产负债率为56.9%，同比下降0.3个百分点。商品房库存减少，10月末，全国商品房待售面积49323万平方米，同比下降6.6%，比9月末减少23万平方米。企业单位成本费用比年初继续下降。短板领域投资增加，1-10月份，生态保护和环境治理业、环境监测及治理服务投资同比分别增长37.4%、32.7%，分别快于全部投资32.2、27.5个百分点。

1-9月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长9.3%，其中战略性新兴服务业、高技术服务业和科技服务业分别增长11.8%、11.4%和11.2%，分别快于全部规模以上服务业2.5、2.1和1.9个百分点；规模以上服务业企业实现营业利润同比增长3.7%。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降2.1%，其中电气机械和器材制造业、专用设备制造业和非金属矿物制品业分别增长13.5%、12.9%和11.8%；全国规模以上工业企业实现营业收入同比增长4.5%。

统计局同时指出，应当清醒看到，当前全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素较多，国内周期性问题与结构性矛盾叠加，经济下行压力持续加大。要着力落实好已出台的各项政策，做好政策协调联动，增强经济发展韧性，顶住经济下行压力，促进就业稳定增长，保持物价基本稳定，扎实做好民生保障工作，努力完成全年主要目标任务，为明年经济平稳运行奠定基础。

(责编：杨曦、孙阳)
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