统计局：前10月全国固定资产投资增长5.2%

人民网北京11月14日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2019年1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）510880亿元，同比增长5.2%，增速比1—9月份回落0.2个百分点。
从环比速度看，10月份固定资产投资（不含农户）增长0.40%。其中，民间固定资产投资291522亿元，同比增长4.4%，增速比1—9月份回落0.3个百分点。
分产业看，第一产业投资11375亿元，同比下降2.4%，降幅比1—9月份扩大0.3个百分点；第二产业投资152020亿元，增长2.3%，增速加快0.3个百分点；第三产业投资347485亿元，增长6.8%，增速回落0.4个百分点。
第二产业中，工业投资同比增长3.5%，增速比1—9月份加快0.3个百分点。其中，采矿业投资增长25.1%，增速回落1.1个百分点；制造业投资增长2.6%，增速加快0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长1.9%，增速加快1.5个百分点。
第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%，增速比1—9月份回落0.3个百分点。其中，铁路运输业投资增长5.9%，增速回落3.9个百分点；道路运输业投资增长8.1%，增速加快0.2个百分点；水利管理业投资增长0.6%，增速回落1.3个百分点；公共设施管理业投资增长0.2%，增速回落0.7个百分点。
分地区看，东部地区投资同比增长4.0%，增速与1—9月份持平；中部地区投资增长9.3%，增速加快0.2个百分点；西部地区投资增长4.9%，增速回落0.6个百分点；东北地区投资下降4.5%，降幅收窄0.1个百分点。
分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长5.4%，增速比1—9月份回落0.2个百分点；港澳台商投资企业固定资产投资增长2.3%，增速回落0.1个百分点；外商投资企业固定资产投资增长2.0%，增速加快0.2个百分点。
2019年1—10月份固定资产投资（不含农户）主要数据
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指 标
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同比增长（%）
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固定资产投资（不含农户）
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5.2
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其中：国有控股
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7.4
|
其中：民间投资
|
4.4
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按构成分
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建筑安装工程
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4.7
|
设备工器具购置
|
-0.5
|
其他费用
|
11.9
|
分产业
|
|
第一产业
|
-2.4
|
第二产业
|
2.3
|
第三产业
|
6.8
|
分行业
|
|
农林牧渔业
|
-2.2
|
采矿业
|
25.1
|
制造业
|
2.6
|
其中：农副食品加工业
|
-10.1
|
食品制造业
|
-3.8
|
纺织业
|
-8.5
|
化学原料和化学制品制造业
|
6.6
|
医药制造业
|
7.9
|
有色金属冶炼和压延加工业
|
-1.3
|
金属制品业
|
-3.3
|
通用设备制造业
|
0.9
|
专用设备制造业
|
9.8
|
汽车制造业
|
-0.3
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
|
-5.9
|
电气机械和器材制造业
|
-7.5
|
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
13.6
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
1.9
|
交通运输、仓储和邮政业
|
4.6
|
其中：铁路运输业
|
5.9
|
道路运输业
|
8.1
|
水利、环境和公共设施管理业
|
2.7
|
其中：水利管理业
|
0.6
|
公共设施管理业
|
0.2
|
教育
|
18.0
|
卫生和社会工作
|
3.5
|
文化、体育和娱乐业
|
13.8
|
分注册类型
|
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其中：内资企业
|
5.4
|
港澳台商投资企业
|
2.3
|
外商投资企业
|
2.0
|
注：此表中速度为未扣除价格因素的名义增速。
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