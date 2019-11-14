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商务部：11月1日至11日全国网络零售额同比增长26.7%

2019年11月14日17:23  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月14日电 （孙阳）今日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰表示，根据商务大数据监测主要电子商务平台的数据显示，今年11月1日到11日，全国网络零售额超过了8700亿元人民币，同比增长了26.7%。

高峰介绍说，网络零售市场规模再创新高，主要有以下几个特点：

一是升级类商品热销。新品首发拉动品质消费，诸多快销品品牌和国外新品牌选择在电商平台发布新品，新款手机、运动手表等成为热销产品。21个中华老字号品牌销售额增速超过了50%。

二是服务类消费快速增长。医美、口腔、体检等健康消费成为新热点，相关服务预约增长了5倍以上。在线旅游销售额增长超过100%，家政、汽车服务等保持了增长势头。

三是新兴市场空间成为拉动消费增长的新动能。新增网购用户约70%来自以三四线城市、县城、乡镇为代表的新兴市场。二三四线城市、小城镇青年对于旅游产品需求增长明显高于一线城市的居民。家电、美妆、家具等畅销产品中，60%的订单来自新兴市场。

四是线上线下联动推动消费市场提质扩容。电商平台加速业态的整合，通过对线下门店开展全面数字化改造，打造线上线下联动的“生活圈”，逐步形成全生态消费模式。物流效率也因为人工智能等新技术的应用得到有效提升。

五是定制消费推动品牌供应链升级。电商平台通过大数据，帮助品牌企业按照需求定制商品，驱动供应链转型升级。“双十一”期间，母婴专用洗衣机、加湿器等新产品销量与10月份相比成倍增长。

(责编：孙阳、章斐然)
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