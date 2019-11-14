商务部：关税取消幅度应由双方共同估量并充分体现第一阶段协议重要性

新华社北京11月14日电（记者陈炜伟、王雨萧）商务部新闻发言人高峰14日在商务部例行新闻发布会上表示，中方多次强调，贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止，这是双方达成协议的重要条件。取消加征关税，符合生产者和消费者利益，符合中美两国利益，也符合世界利益，是双方而不是单方的利益所在。

高峰表示，如果双方达成第一阶段协议，关税取消的幅度应充分体现第一阶段协议的重要性，而其重要性应该由双方共同估量。双方正在就此进行深入讨论。中方愿与美方共同努力，在平等和相互尊重的基础上，妥善解决彼此核心关切，为达成第一阶段协议创造条件。

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