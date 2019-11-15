中国经济：长期有基础 短期有支撑（锐财经）

全年城镇新增就业目标提前超额完成；10月出口由降转升，同比增长2.1%；高技术产业投资同比增长超14%……11月14日，国家统计局发布前10月国民经济数据。虽然部分指标呈现短期波动，但前10月经济成绩单仍然亮点纷呈。国家统计局新闻发言人刘爱华在当日国新办新闻发布会上表示，当前主要指标仍然运行在合理区间内，中国经济长期有基础、短期有支撑。

稳中有进态势未变

人们通常从增长、就业、物价及国际收支等主要指标来判断宏观经济的表现。综合这些方面，刘爱华表示，主要指标仍然运行在合理区间内。

三次产业持续发展。农业生产今年总体形势较好，粮食生产有望再获丰收，同时农业生产结构也在持续调整。1-10月，规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速与前三季度持平。1-10月服务业生产指数增长7%，也与前三季度持平，很多服务消费仍保持较快增长。

国内需求稳步扩大。从零售来看，1-10月份社会消费品零售总额同比增长8.1%，与前三季度基本持平。从投资来看，投资增速目前大体稳定，其中高技术产业投资保持了两位数增长，为新动能的成长壮大增强了后劲。

就业物价总体稳定。前10个月城镇新增就业已经完成1193万，提前超额完成全年1100万的预期目标。10月全国城镇调查失业率是5.1%，比9月下降0.1个百分点。1-10月，CPI同比上涨2.6%，仍然在年初预定的3%左右预期目标内。

外贸外资有所改善。10月出口比上月有较明显的改善，从上个月同比下降转为10月增长2.1%。从外资看，1-9月份实际使用外资同比增长6.5%，也保持了较快增速。另外，外汇储备继续保持在3万亿美元以上，比年初有所增加。

“10月有一些指标受短期因素的影响出现了波动，还是要从1-10月总体情况来看更加合理和客观一些。”刘爱华说，总体来看，经济总体平稳、稳中有进的态势没有发生改变。

就业亮眼物价整体温和

在整体经济表现中，就业指标尤其亮眼，怎么看待经济下行压力下就业的不俗表现？

刘爱华分析，首先是经济总量不断扩张带来的总量效应。今年前三季度GDP保持6.2%的中高速增长。据测算，当前经济每增长1个百分点，带动就业200万左右。6.2%的经济增速相当于能够带动1100万到1200万之间的就业总量。

其次是结构调整的因素。近年来中国产业结构由工业主导向服务业主导转变，到2018年，第三产业占GDP比重已经上升到52.2%。相对工业来讲，服务业对劳动力的吸纳能力更强。

再有当前支持灵活就业的新业态越来越多，创新创业层出不穷；一系列稳就业政策出台，尤其对解决重点群体的就业起到非常大的作用。

另外，在10月当月数据中，CPI同比上涨3.8%，涨幅比上个月扩大0.8个百分点。物价水平牵动百姓荷包，怎么看待3.8%的增幅？

刘爱华解释，当前物价上涨继续呈现结构性上涨的特征。就CPI整体而言，主要是食品价格带动的，10月食品价格同比上涨15.5%，带动CPI上涨3.05个百分点。在食品内部同样呈现结构性特征，以猪肉价格涨幅最快。而扣除食品和能源价格后，核心CPI上涨为1.5%，与上个月持平。

刘爱华说，当前整体CPI还是处于温和上涨态势。随着恢复生猪生产的相关政策措施逐步落实落地，生猪产能会逐步恢复，猪肉价格将会逐步企稳。

有条件保持经济平稳运行

经济下行压力持续加大，怎么看待未来经济的走势？

刘爱华说，从长期看，我们积累了雄厚的物质基础。基础设施日益完善，产业体系逐渐完备，人力资源非常丰富，高素质人才不断增加，市场规模也在培育壮大。中国经济拥有足够的韧性、巨大的潜力，同时也拥有蓬勃的活力。从短期看，经济继续保持平稳运行仍然有非常多的支撑。

——消费潜力持续释放。就业形势稳定带来了收入稳定增加，为消费提质扩容奠定了非常好的基础。当前，实物商品零售保持了较快增长，服务消费额增速持续在10%以上，速度更快。

——产业升级持续推进。从10月数据看，今年以来持续低位增长的汽车生产也出现了改善的迹象，10月当月汽车产量降幅收窄，且SUV、MPV等车型产量由降转升，说明传统行业的转型升级在继续向前推进。

——开放活力持续显现。今年以来，中国采取了大量的政策措施推进贸易、投资多元化和便利化。在全球资本流动规模萎缩的情况下，今年前三季度利用外资同比增长6.5%，说明中国依然是外资看好的热土。

——政策效果持续显现。前10个月，全国日均新登记企业接近2万户，在去年高速增长的基础上继续加快增长。制造业生产活动预期指数和非制造业业务活动预期指数都保持在比较高的景气区间，本月投资也有一些新的改善迹象，说明企业信心在逐渐恢复的过程中。

“未来我们完全有基础、有条件、有信心实现全年预期目标，经济继续保持健康发展。”刘爱华说。

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