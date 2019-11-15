我国油茶产业产值逾千亿

本报北京11月14日电 （记者顾仲阳）目前我国已有油茶林面积6700万亩，年产茶油量约60万吨，2018年全国油茶产业总产值达到1024亿元；我国将加大对油茶产业发展的支持力度，力争到2025年，我国油茶种植面积达到9000万亩，茶油产量达200万吨，产值提升到4000亿元。
国家林业和草原局局长张建龙在全国油茶产业发展工作会议上介绍：近年来，我国加快推进油茶产业发展，10年间我国油茶种植面积增加2000多万亩；累计完成低产林改造1500多万亩，油茶良种使用率达到95%；全国参与油茶产业企业已达到2523家、油茶专业合作社5400个、大户1.88万个，建立茶油系列品牌700多个。油茶是世界四大木本油料植物之一，也是我国很多贫困地区的传统产业，有173万贫困人口通过油茶产业实现增收。茶油被誉为“东方橄榄油”，是国际粮农组织首推的卫生保健植物用油，其高温稳定性更适合中国人的饮食烹饪方式。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】