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我国生猪生产积极势头明显 年底前产能望实现探底回升

2019年11月15日08:15  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月14日电  （记者高云才）当前，生猪生产各项扶持政策及市场看好对养殖信心提振效果明显，养殖场户的生产积极性正在进一步提高，我国生猪生产积极势头明显。农业农村部监测表明，目前，全国生猪存栏下降幅度明显收窄，能繁母猪存栏环比止降回升。10月份，生猪存栏环比下降0.6%，能繁母猪存栏环比增长0.6%。按此趋势，年底前生猪产能有望实现探底回升，市场供应将逐步增加，明年有望基本恢复到正常水平。

　　据监测，8月份生猪存栏环比降幅为9.8%，9月份收窄至3%；8月份能繁母猪存栏环比降幅为9.1%，9月份降幅收窄至2.8%。两项指标均为今年3月份以来首次收窄。目前，规模猪场生产由降转增，猪饲料产量止降回升，种猪销量持续大幅增长。

　　规模养殖场生产恢复较快，生猪存栏已经触底回升。据对全国年出栏5000头以上规模猪场全面调查，9月份生猪存栏4445.51万头，环比增长0.6%；能繁母猪存栏610.47万头，环比增长3.7%。

　　后备母猪销量继续大幅增长。据对100家重点种猪企业监测，9月份后备母猪销量环比增长70.7%。

　　猪饲料产销量全面回升。据对全国饲料生产企业全口径统计，9月份猪饲料产量环比增长10%，其中仔猪料、母猪料、育肥猪料产量环比分别增长12.7%、8.7%和9.1%。

　　主产省份生猪存栏明显回升。9月份，辽宁、山东、黑龙江、河北、山西、甘肃、吉林等省份生猪存栏环比增幅超过3%，比8月份增加6个省份；甘肃、黑龙江、山东、天津、上海等省份能繁母猪存栏环比增幅超过3%。从区域看，东北、华北、西北地区，以及中原地区部分省份生猪存栏止降回升。全国生猪调出第一大省河南，生猪存栏和能繁母猪存栏双双止降回升。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月15日 08 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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