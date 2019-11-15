人民网>>财经

重庆安排6.65亿元保障生猪产能恢复

2019年11月15日08:15  来源：人民网－人民日报
 

　　本报重庆11月14日电  （记者蒋云龙、常碧罗）14日，记者从重庆市农业农村委员会了解到：目前，重庆市新增生猪产能84万头，生猪存出栏降幅逐步收窄，标准化、规模化养殖水平明显提升，猪肉价格上涨速度趋于平缓，10月底，重庆猪肉价格比全国平均水平低5.5%。

　　据介绍，重庆共安排扶持资金6.65亿元，保障生猪产能迅速恢复。其中，统筹24个生猪调出大县奖励资金0.83亿元，重点用于生产发展；统筹畜禽粪污综合治理和资源化利用项目资金4.59亿元，对24个畜牧大县实现全覆盖。此外，重庆加大金融扶持力度，对生猪规模养殖场贷款贴息，在国家贴息2%的基础上，提高为4.35%给予贴息。在2019年新增100万头产能基础上，重庆未来两年计划再新增150万头产能。

　　为保障猪肉市场供应平稳有序，重庆努力增加猪肉供应。一方面，重庆加强市内大型规模养殖场产销调度，引导规模养殖场与屠宰场紧密对接，做到平稳有序出栏。同时，重庆完成1.13万吨冻肉储备，超过国家下达任务，确保猪肉市场供应不断档。

　　此外，重庆与河南、湖北、江西等省份签订产销合作协议，备案合作供应企业58家。目前已累计调入14.6万吨猪肉，有效增加了市场供给。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月15日 08 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved