重庆安排6.65亿元保障生猪产能恢复

本报重庆11月14日电 （记者蒋云龙、常碧罗）14日，记者从重庆市农业农村委员会了解到：目前，重庆市新增生猪产能84万头，生猪存出栏降幅逐步收窄，标准化、规模化养殖水平明显提升，猪肉价格上涨速度趋于平缓，10月底，重庆猪肉价格比全国平均水平低5.5%。

据介绍，重庆共安排扶持资金6.65亿元，保障生猪产能迅速恢复。其中，统筹24个生猪调出大县奖励资金0.83亿元，重点用于生产发展；统筹畜禽粪污综合治理和资源化利用项目资金4.59亿元，对24个畜牧大县实现全覆盖。此外，重庆加大金融扶持力度，对生猪规模养殖场贷款贴息，在国家贴息2%的基础上，提高为4.35%给予贴息。在2019年新增100万头产能基础上，重庆未来两年计划再新增150万头产能。

为保障猪肉市场供应平稳有序，重庆努力增加猪肉供应。一方面，重庆加强市内大型规模养殖场产销调度，引导规模养殖场与屠宰场紧密对接，做到平稳有序出栏。同时，重庆完成1.13万吨冻肉储备，超过国家下达任务，确保猪肉市场供应不断档。

此外，重庆与河南、湖北、江西等省份签订产销合作协议，备案合作供应企业58家。目前已累计调入14.6万吨猪肉，有效增加了市场供给。

《 人民日报 》（ 2019年11月15日 08 版）

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