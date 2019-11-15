网络视频，多屏如何多彩（大数据观察·关注信息消费）

数据来源：中国互联网络信息中心、中国互联网协会

制图：汪哲平

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随着通信技术与终端的升级，网络视频从桌面时代过渡到多屏时代，发展迈入了快车道。平台内容越发精致、题材不断丰富，越来越重视用户体验；用户付费渐成我国网络视频行业主要收入来源，背后是版权保护环境不断改善。网络视频蓬勃发展的同时，需加强内容管理，让优质内容获得更大空间。

中国互联网络信息中心发布的第四十三次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，中国网络视频用户达6.12亿，较2017年底增加3309万，占到我国网民规模的73.9%；手机网络视频用户规模达5.90亿。随着网络直播、短视频等形式的出现，网络视频用户规模将进一步上升。

现状——

行业发展迅速，盈利增长呼唤新的动力

中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告2019》显示，2018年我国在线视频行业市场规模达2016.8亿元，同比增长39.1%。据艾瑞咨询发布的《2018年中国网络视频行业经营状况研究报告》，预计到2020年，网络视频用户付费收入规模将突破500亿元，体现出行业强大的活力和乐观的产业前景。

然而，行业体量巨大并不能掩盖一些企业难以盈利的尴尬。“对于视频网站本身来讲，资金链压力很大。”极扬文化传媒股份有限公司董事长许泽玮表示，不少民营网络视频企业很难盈利，究其原因，还是各企业为了在激烈的市场竞争中占得一席之地，投入大量的资金进行影视版权的采购和自制内容的开发。爱奇艺创始人兼CEO龚宇的看法也证明了这一点：“爱奇艺的短期目标是快速增长，获得更大的用户份额，包括用户数、时长、原创内容和收入的高速增长，盈利并不是工作的重心。”

当前，网络视频企业的主要盈利渠道有两种：一是商业广告，二是用户付费。在商业广告方面，主要有视频播放贴片广告、信息流广告、暂停广告，而最主要的贴片广告面临增长乏力的困境。相关报告显示，贴片广告的同比增长率继2013年达到最高的68.9%之后，逐年下降，2017年为22%。

究其原因，贴片广告过长会影响用户体验，过短又对收入增长无益，而且付费用户不会看到贴片广告，所以，网络视频企业将更多的盈利期待放在用户付费方面。“我就是受不了太长的片头广告，才充钱买的会员。”北京一高校大学生臧新恒说。

突破——

版权保护改善，激活正版付费更为关键

“用户付费逐渐成为我国网络视频行业主要收入来源，意味着我国的网络视频行业逐渐走向成熟，这种改变的背后，是国内版权保护环境的不断改善。”中国人民大学新闻学院副教授杨钢元认为。

《中国互联网发展报告2019》显示，2018年，中国网络视频付费用户已经超过总体网络视频用户的五成，达到53.1%，较2017年同期增长23.8%，且近五年增速均在20%以上。

纵观2018年网络视频网站不难发现，热剧独播已经成为改变视频网站竞争格局的利器。而独播权之所以能够拥有这种能量，与国内版权保护环境的改善有着密切关系。版权保护趋势向好，用户不能再在其他平台上轻易地找到盗版资源，拥有正版资源的平台才有了良性的发展空间。

版权保护对网络视频的影响，不仅体现在电视剧上。相关数据显示，目前我国的体育人口已经达到4.34亿，其中18—35岁的年轻人占比超过60%。“因此，各类体育节目的版权成为视频网站的竞争项目。”许泽玮表示。

杨钢元说，“怎么提升正版内容的用户体验，激活正版付费的消费增长是关键。”网络视频从业者需要思考的是，在版权得到良好保护的情形下，该如何在版权分散于不同平台的现状下，给用户足够好的体验。体育爱好者李懿哲说：“我喜欢看各种体育比赛，但不同赛事的转播权归属于不同的平台，我不得不购买好几种会员，很不方便。”

方向——

内容管理加强，让优质内容获得更大空间

“互联网不是法外之地，在网络空间的行为，包括商业创新，都必须在法治的轨道上进行。”复旦大学网络空间治理研究中心主任沈逸表示。实际上，相比于电视节目，网络视频的内容审查流程相对宽松，有时会引发一些问题。

由于大多数网络视频平台允许用户自行上传视频内容，一些用户借机传播恶俗违规内容。而制作流程、发布渠道都更为正规的网络电影，有的在内容质量上也存在一些问题。中国电影家协会分党组书记张宏表示：“目前我国网络电影的部分内容还有低俗化、博眼球的现象，虽然我们对于网络电影加大了监管力度，明确了准入政策，建立了双立项制度，但一定数量的网络电影还仅仅停留在不触碰底线的基本层次上。”

对于这些现象，国家网信办相关负责人表示：“各类网络视频平台应切实履行管理主体责任、社会责任和法律责任，自觉抵制和防范低俗恶搞、暴力色情、赌博欺诈等违法违规行为，为广大网民特别是青少年营造风清气正的网络空间。”

《 人民日报 》（ 2019年11月15日 08 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)