原标题：商务部：10月对外直接投资增28%

14日，记者从商务部新闻发布会上获悉，今年1-10月，我国境内投资者共对全球164个国家和地区的5365家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资6217.8亿元人民币（折合904.6亿美元），同比增长5.9%，整体实现稳中有进。其中，10月当月对外直接投资669.5亿元人民币（折合94.7亿美元），同比增长高达28%。

我国对外投资呈现诸多亮点。在投资结构上不断优化，非理性投资得到有效遏制。据商务部新闻发言人高峰介绍，今年1-10月，六成对外投资流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业，占比分别为32.2%、17.7%、10.8%。其中流向制造业、批发和零售业的对外投资分别同比增长5.3%和18.5%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《经济参考报》记者表示，在增速及总量扩容的同时，更为重要的是投资结构不断优化。“一方面说明我国企业正在加速融入全球产业体系，另一方面，也显示我国企业对外投资逐渐向更理性、与主营业务更相关的方向引导，投资的真实性与合理性不断提升。”

(责编：杨曦、庄红韬)