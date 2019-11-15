原标题：把稳增长放在更加突出位置 深挖潜力增强发展动力

11月14日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江西南昌主持召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会。

李克强说，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行在复杂严峻环境下保持了总体平稳，仍是世界经济的亮点。在坚定信心的同时，也要看到当前外部环境不利因素和国内发展两难多难问题增加。就地区经济而言，走势分化明显，一些地方工业、投资等指标增速下滑较快，发展动力减弱，财政收支和保障民生压力较大。对面临的困难挑战要有更充分准备。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持改革创新，发挥好中央和地方两个积极性，结合实际贯彻落实党中央、国务院决策部署，下更大力气做好“六稳”工作。要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置，这是实现今年主要目标任务、推动高质量发展的重要基础。

李克强说，保持经济平稳发展要狠抓政策落实。各地区各部门必须增强紧迫感，主动作为，坚决反对怠政懒政，创新思路、奋发有为。各地要用好国家政策，积极破解发展难题。抓住国家提前下达地方政府专项债额度、降低部分基础设施项目最低资本金比例等机遇，加快补短板项目建设，形成更多实物工作量，促进有效投资和产业升级，加强重大项目谋划和前期准备，推动尽早开工。（下转第三版）

(责编：杨曦、庄红韬)