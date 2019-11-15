原标题：国企民企融合发展 体制改革重点突破

党的十九届四中全会提出，坚持和完善社会主义基本经济制度，推动经济高质量发展。全会指明了中国经济未来阶段的发展方向。当前，我国社会主义市场经济体制正走向成熟，接受《经济参考报》记者采访的专家学者认为，未来要在推进不同所有制企业融合发展、让“有效市场”和“有为政府”并重和完善科技创新体制机制等方面努力，实现建设现代化经济体系的目标。

国企民企深化融合发展

当前，在为民营企业打造公平竞争环境的同时，随着国有企业改革的逐渐深入，国企和民企的融合发展也正在进入新的阶段。

10月28日，格力电器公告称，格力集团函告公司，经评审委员会对参与本次公开征集的两家意向受让方进行综合评审，确定珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）为最终受让方。业内人士指出，格力混改具有标志性意义，市场竞争性国资从独资控股，到绝对控股，再到相对控股，最后到非控股的转变，体现了“从管企业到管资本”的改革初衷，激发市场微观主体的活力。

当前，国有企业改革正在进入攻坚阶段。在国企改革中，混合所有制改革是重中之重。日前，国务院国资委印发了《中央企业混合所有制改革操作指引》，规范混合所有制改革操作流程，明确通过市场化方式推进混合所有制改革。中央企业“混资本”环节要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国表示，国有企业与民营企业都是国民经济发展的重要力量，二者的融合发展，既是当前稳增长的现实需要，也是国民经济持续稳定发展、两个百年目标实现、产业国际竞争力提升的必然要求。他认为，国有企业与民营企业可以从三个不同层面深化融合发展：一是产业层面进行融合，主要体现在产业发展上根据各自优势进行分工合作，国有企业可以适当退出一些不具备竞争优势的竞争性领域，加大对具有战略重要性、高溢出效应产业的投资力度。二是在资本层面进行深度融合，既包括鼓励民营企业积极参与国有企业混改，也包括鼓励国有企业主动参与民营企业股权多元化改革，形成国有资本与民间资本共同投资发展、共享发展成果的良好局面。三是在业务层面进行深度融合，即在具体业务经营过程中，消除或淡化企业所有制差异，破除业务合作的所有制壁垒，实现国有企业与民营企业在产业链环节上的分工协作，以业务合作促进共同发展。

在推进不同所有制企业融合发展的同时，近年来，中央还特别注重打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，在市场准入、审批许可、经营运行、招投标、军民融合等方面，为民营企业打造公平竞争环境。日前召开的经济形势专家和企业家座谈会强调，要按照全面实施《优化营商环境条例》的要求，推动“放管服”改革取得更大突破，破除企业投资兴业的隐性门槛。加强对实体经济特别是小微、民营企业支持，提振市场信心。

“有效市场”和“有为政府”并重

在多轮机构改革的基础上，我国紧紧围绕处理好“有效市场”和“有为政府”的关系，持续加大政府职能转变力度，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。截至目前，国务院部门行政审批事项削减超过了40%，工业生产许可证种类压减了三分之一以上，取消、减征、减免中央和省级政府行政事业性收费超过1000项，企业开办不动产登记等事项办理时间压缩50%以上。在世界银行最新公布的全球营商环境排名中，中国跃升至31位，较去年再提升15个位次，连续两年跻身全球营商环境改善最大的经济体排名前十。

展望未来，这一改革仍将持续深化。国盛证券首席宏观分析师熊园认为，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，未来要在价格端，涉及利率、汇率等方面进一步市场化，真实反映资金的需求；在过去资源禀赋比较强的一些行业，则需要加快市场化改革的步伐，打破行业准入壁垒；在金融市场的要素定价方面，涉及资本市场等方面要进一步加大市场化改革，让市场发挥更大的作用。更好发挥政府作用，明确政府不要过多干预市场的运行，扮演好监管者的角色，为企业经营创造更好的营商环境，为市场运行提供完备的基础设施。

以创新引领高质量发展

全面深化科技体制改革，提升创新体系效能，着力激发创新活力，是当前中国经济发展中面临的紧迫问题。中国政策科学研究会常务理事白津夫在日前举行的玉渊潭创新论坛上指出，国家治理体系和治理现代化目标的重点之一，就是完善科技创新体制机制。全面贯彻落实四中全会精神，要加快构建多元参与、协同创新的科技创新治理体系。要变“管理”思维为“治理”思维，让创新主体参与到科技创新治理而非单纯作为财务管理对象，从而进一步健全符合科研规律的科研管理体制和政策。要更加重视创造有利于发挥个人潜能，展现个人才智的环境。

今年9月，科技部印发了《关于促进新型研发机构发展的指导意见》的通知，提出要深入实施创新驱动发展战略，推动新型研发机构健康有序发展，提升国家创新体系整体效能。上述文件指出，促进新型研发机构发展，要突出体制机制创新，强化政策引导保障，注重激励约束并举，调动社会各方参与。通过发展新型研发机构，进一步优化科研力量布局，强化产业技术供给，促进科技成果转移转化，推动科技创新和经济社会发展深度融合。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，未来相当一段时间内，经济转型和产业升级仍然是中国经济的重点，伴随新旧动能转化，科技驱动将引领整个产业升级，未来预计国家会更多地使用政策手段向科技企业倾斜，鼓励企业增加对创新和研发的投入。在这方面，股权融资和债权融资是重要的支持手段，就资本市场而言，科创板和创业板将承担重大的历史使命，创业板的改革预计将有更大的突破。通过改革科创板和创业板能够“双剑合璧”，打造以技术驱动的具备全球竞争力的世界一流企业。

(责编：杨曦、庄红韬)