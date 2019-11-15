原标题：全国商品房销售面积增速年内首次转正

14日，国家统计局发布2019年1至10月份全国房地产开发投资和销售情况显示，2019年前10月，全国房地产开发投资109603亿元，同比增长10.3%，增速比1至9月份回落0.2个百分点。其中，住宅投资80666亿元，增长14.6%，增速回落0.3个百分点。

1至10月份，房地产开发企业房屋施工面积854882万平方米，同比增长9.0%，增速比1至9月份加快0.3个百分点。其中，住宅施工面积598802万平方米，增长10.4%。房屋新开工面积185634万平方米，增长10.0%，增速加快1.4个百分点。其中，住宅新开工面积136937万平方米，增长10.5%。房屋竣工面积54211万平方米，下降5.5%，降幅收窄3.1个百分点。其中，住宅竣工面积38474万平方米，下降5.5%。

值得注意的是，房地产销售同比年内首次转正。前10月，商品房销售面积133251万平方米，同比增长0.1%。其中，住宅销售面积增长1.5%。商品房销售额124417亿元，增长7.3%，增速加快0.2个百分点。

中原地产首席分析师张大伟表示，前10月房地产销售面积首次同比上涨。他预计，2019年再次刷新2018年创造的历史年度15万亿销售额纪录已成定局，年度销售面积也将有望与2018年创造的历史纪录持平。

上海易居房地产研究院研究员沈昕表示，10月商品房销售面积有所回升，与开发商为回笼资金加大销售力度有关。

沈昕说，全国商品房销售面积年内首次由负转正，但真正的向上拐点并未来临，三类物业现房存销比均已进入上行通道，说明去化难度加大。楼市供求关系转变，渐趋供大于求。其中办公楼现房存销比自2018年5月份以来连续震荡上行；商业营业用房2018年9至12月连续4个月上行。

易居房地产研究院数据显示，10月末，全国商品房现房存销比为22.4月，环比上升0.4%。其中，住宅现房存销比为14月，环比下降0.3%；办公楼现房存销比为41.1月，环比增长0.1%；商业营业用房现房存销比为45.4月，环比增长1%。

沈昕说，随着中央明确提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，预计年内成交量不大可能有明显增长，年初累计商品房成交面积同比增速大概率还将在0附近小幅波动。

(责编：杨曦、庄红韬)