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国家税务总局明确纳税信用修复细则

记者 孙韶华 北京报道

2019年11月15日08:23  来源：经济参考报
 
原标题：国家税务总局明确纳税信用修复细则

　　近日，国家税务总局发布《关于纳税信用修复有关事项的公告》，自2020年1月1日起，对纳入纳税信用管理的企业纳税人通过作出信用承诺、纠正失信行为等方式开展纳税信用修复，进一步鼓励和引导纳税人增强依法诚信纳税意识，积极构建以信用为基础的新型税收监管机制。

　　一是明确纳税信用修复的情形。按照有限度修复的原则，《公告》明确了19种情节轻微或未造成严重社会影响的纳税信用失信行为，及相应的修复条件，共包括15项未按规定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项和4项直接判D级情形。二是明确纳税信用修复的条件。三是明确纳税信用修复的程序。纳税信用修复遵循“申请—受理—反馈—修复”四个程序。

　　《公告》强调，失信行为尚未纳入纳税信用评价的，纳税人则无需提出申请，税务机关按照《纳税信用修复范围及标准》调整纳税人该项纳税信用评价指标分值并进行纳税信用评价。

　　国家税务总局税收科学研究所所长李万甫表示，当前正值第二批主题教育深入开展之际，税务部门坚持以人民为中心的发展思想，引导纳税人主动纠正失信行为，消除不良影响，修复自身纳税信用，对于发挥信用管理正向激励作用，营造法治公平的税收环境具有重要意义。

(责编：杨曦、庄红韬)
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