我国人工智能创新应用先导区扩容至3家

原标题：我国人工智能创新应用先导区 扩容至3家

11月14日，深圳人工智能创新应用先导区揭牌仪式在深圳举行，标志着深圳人工智能产业进入创新应用、深度融合、高质量发展的新阶段。自此，我国人工智能创新应用先导区已扩容至上海、青岛、深圳，共达3家。

记者获悉，深圳发布的人工智能创新应用先导区实施方案提出，深圳将围绕培育产业集群、推广应用领域、建设园区载体、搭建服务平台等内容推动人工智能创新应用先导区建设。

“深圳在人工智能企业集聚、技术研发、应用落地、产业生态建设等方面拥有较好基础，希望深圳提高政治站位，充分认识建设先导区的重要意义。要进一步发挥深圳特色优势，探索新模式、新路径，形成可复制可推广的经验，为我国经济社会高质量发展提供新的‘智能方案’。”工业和信息化部总经济师王新哲表示。

(责编：杨曦、庄红韬)