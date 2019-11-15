原标题：取消医用耗材加成倒逼医疗服务升级

据报道，目前全国已有山东、福建、安徽、天津等多省份宣布取消医用耗材加成。同时根据国办印发的文件，2019年底前要实现全部公立医疗机构医用耗材“零差率”销售。与此同时，高值耗材滥用也将面临处罚。

近年来，医用耗材需求量暴涨，支架、球囊、导管、导丝等一次性耗材的费用甚至超过药品和手术费用。医用耗材供应链上有耗材厂家、经销商、医药流通企业、医院（医生）等环节，不同环节层层加价，从而导致医用耗材价格急剧攀升。一些医疗机构过度使用耗材随意加成，给患者造成了沉重负担，损害了医疗机构的形象，也不利于医疗服务水平的提升。

网民“君宏”表示，取消医用耗材对患者来说是一种“福音”。通过挤压耗材和药品的价格水分，取消耗材和药品加成机制，降低仪器设备的检查费用。在告别了“以药养医”之后，“以耗养医”也将退出历史舞台，这对整个医疗行业来说意义重大。

网民“陈强”认为，取消医用耗材加成可以倒逼医疗机构提高医疗服务水平，但日后落实与监管相当重要。如果出现了“上有政策，下有对策”的现象，其效果也将适得其反。为了更好管控医疗市场，政府以及相关部门的严格监督不可缺少。

网民“张贵峰”表示，医耗改革为患者和民众带来利好的同时，将给医院“控本增收”带来压力。这倒逼医院改革收费体系，改进医疗服务水平，争取做到“以技养医”，让医生们真正靠技术吃饭。

（记者 刘超 实习生 蒙琪 整理）

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