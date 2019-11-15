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从三个“怎么看”说经济大趋势

张翼

2019年11月15日08:26  来源：光明日报
 
原标题：从三个“怎么看”说经济大趋势

　　【来自国新办新闻发布会的报道】

　　11月14日，国家统计局发布前10个月宏观经济数据，透过数据可以看中国宏观经济的大趋势。在国新办14日举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，未来我们完全有基础、有条件、有信心实现全年预期目标，经济继续保持健康发展。

　　一些指标有波动怎么看——

　　稳中有进的态势没有改变

　　10月份，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力，我国经济运行总体平稳，结构调整稳步推进。但也要看到，有一些指标受短期因素的影响出现了波动。

　　“如何看待当前的经济形势？要从1-10月份总体情况来看，才更加合理和客观。”刘爱华在回答记者提问时表示，“从判断宏观经济常用的四个方面，即增长、就业、物价以及国际收支来看，经济运行继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要指标仍然运行在合理区间内。这种总体平稳、稳中有进的态势没有发生改变。”

　　刘爱华认为，1-10月份经济运行总体情况可以概括为四个主要特点：

　　——三次产业持续发展。粮食生产有望再获丰收，农业生产结构持续调整。从工业看，1-10月份，规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速与前三季度持平；从内部结构看，高技术产业增加值同比增长8.7%，新产业、新产品保持较快增长；1-10月份服务业生产指数增长7%，与前三季度持平，很多服务消费保持较快增长。

　　——国内需求稳步扩大。1-10月份，社会消费品零售总额同比增长8.1%，与前三季度基本持平，和消费升级相关的一些商品保持两位数的增长；固定资产投资同比增长5.2%，比前三季度略有回落，但内部结构继续优化，高技术产业投资保持两位数增长，为新动能的成长壮大增加了后劲。

　　——就业物价总体稳定。前10个月全国城镇新增就业1193万人，提前超额完成全年的预期目标。10月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比9月份下降0.1个百分点。1-10月份，CPI同比上涨2.6%，仍然在年初预定的3%左右的预期目标。

　　——外贸外资有所改善。1-10月份，进出口增长2.4%，出口增长4.9%，外贸结构持续优化；1-9月份实际使用外资同比增长6.5%，保持较快增速；外汇储备比年初增加，继续保持在3万亿美元以上。

　　未来经济的趋势怎么看——

　　平稳增长“长期有基础，短期有支撑”

　　目前外部不稳定不确定性因素继续增加，国内结构性矛盾仍然比较突出，经济运行面临的风险挑战仍然比较多。经济下行压力在持续加大，怎么看我们未来经济的走势？

　　“一句话就是，平稳增长‘长期有基础，短期有支撑’。”刘爱华明确表示，从长期看，目前我国积累了雄厚的物质基础，基础设施日益完善，产业体系逐渐完备，人力资源非常丰富，高素质人才不断增加，市场规模也在培育壮大。中国经济拥有足够的韧性、巨大的潜力，同时也拥有蓬勃的活力。从短期看，经济继续保持平稳运行仍然有非常多的支撑。

　　消费潜力持续释放、产业升级动能持续增强、开放的活力持续显现、政策效果持续显现……四个“持续”是中国经济平稳增长的有力支撑。

　　刘爱华进一步分析说，今年的就业形势比较稳定，就业形势的稳定带来了收入的稳定增加，从而为消费的提质扩容奠定了好的基础，提供了很好的条件；高技术制造业和高技术服务业保持较快增长，传统产业转型升级不断向前推进。从10月份的数据看，今年以来持续低位增长的汽车生产也出现了改善的迹象。

　　今年以来，我国采取了大量的政策措施，推进贸易多元化和贸易便利化，不断优化营商环境。根据世界银行最新发布的营商环境排名，中国营商环境在过去两年连续大幅度提升。今年前三季度，在全球资本流动规模萎缩的情况下我国利用外资同比增长6.5%，说明中国继续是外资看好的热土。

　　通过实施大规模减税降费、优化营商环境等措施，减轻企业负担，激发企业活力。政策措施正在逐渐见到成效，企业对未来发展的信心较强。前10个月，日均新登记企业接近2万户，在去年高速增长的基础上继续加快增长。

　　物价上涨的走势怎么看——

　　整体CPI处于温和上涨态势

　　10月份CPI同比上涨3.8%，涨幅比上个月扩大0.8个百分点。怎么看待3.8%？怎么看物价的总体走势？

　　“当前物价上涨继续呈现了结构性上涨的特征。”刘爱华指出，就CPI整体而言，主要是食品价格带动的上涨；在食品内部同样呈现了结构性特征，上涨最快的是猪肉价格。

　　10月份，食品价格同比上涨15.5%，带动CPI上涨3.05个百分点，对CPI上涨的贡献率达80%。其中，猪肉价格上涨了101.3%，对CPI整体带动接近64%，贡献率达到了近三分之二。前期涨幅较大的鲜果鲜菜同比价格下降。在食品价格涨幅比较高的情况下，非食品价格继续保持比较平稳的上涨态势，非食品价格当月上涨0.9%，对整体贡献大概在0.7个百分点左右。

　　数据显示，10月份，扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.5%，涨幅与上月持平。从1-10月份看，核心CPI是1.7%，与前三季度持平。1-10月份CPI同比上涨2.6%，仍然控制在年初预期目标之内。“所以，整体CPI还是处于温和上涨态势。”刘爱华强调。

　　目前，各级政府重视恢复生猪生产，采取了多种措施增加猪肉供应稳定价格，及时启动了社会救助和保障标准与物价上涨联动的机制，加大对困难群众的生活补贴，保证困难群众生活不受影响。刘爱华告诉记者，随着恢复生猪生产的相关政策措施逐步落实落地，生猪产能会逐步恢复，猪肉价格将会逐步企稳。

　　 （本报记者 张翼）

(责编：杨曦、庄红韬)
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