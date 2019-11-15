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发改委：1—10月居民消费价格同比平均上涨2.6%

2019年11月15日10:53  来源：人民网
 

人民网北京11月15日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开11月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮介绍了价格运行情况，她指出，1—10月，我国居民消费价格同比平均上涨2.6%，猪肉等部分食品价格明显上涨的结构性特征明显。

居民消费价格方面，10月份环比上涨0.9%，涨幅与上月持平；同比上涨3.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。近期CPI同比涨幅有所扩大，主要是由于猪肉及其替代品价格明显上涨，带动整体食品价格同比上涨15.5%，对CPI涨幅贡献超过80%。从剔除食品和能源价格的核心CPI来看，年初以来涨幅呈逐步回落态势，10月份同比上涨1.5%，1—10月平均上涨1.7%。

工业生产者出厂价格方面，10月份环比上涨0.1%，涨幅与上月持平；同比下跌1.6%，跌幅比上月扩大0.4个百分点；1—10月平均下跌0.2%。本月PPI环比小幅上升，主要是受农副食品加工业价格上涨所致。在食品价格上涨带动下，农副食品加工业价格环比上涨1.8%。

(责编：罗知之、付长超)
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